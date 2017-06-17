Санчес повредил голеностоп и может пропустить матч Кубка конфедераций против Камеруна

Чилийское радио ADN 91.7 сообщило о травме нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. На тренировке с национальной сборной форвард повредил связки голеностопа левой ноги. Участие Санчеса в матче 1-го тура Кубка конфедераций против сборной Камеруна – под вопросом.

«Завтра мы решим, какие футболисты находятся в лучшей форме и готовы сыграть», – прокомментировал ситуацию главный тренер «Ла Рохи» Хуан Антонио Пицци.

Встреча Камерун – Чили состоится в 21:00 по московскому времени на «Открытие-арене».