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    Санчес повредил голеностоп и может пропустить матч Кубка конфедераций против Камеруна

    Чилийское радио ADN 91.7 сообщило о травме нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. На тренировке с национальной сборной форвард повредил связки голеностопа левой ноги. Участие Санчеса в матче 1-го тура Кубка конфедераций против сборной Камеруна – под вопросом.

    «Завтра мы решим, какие футболисты находятся в лучшей форме и готовы сыграть», – прокомментировал ситуацию главный тренер «Ла Рохи» Хуан Антонио Пицци.

    Встреча Камерун – Чили состоится в 21:00 по московскому времени на «Открытие-арене».

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2017 23:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +91

      AloneStalker 18 июня 2017, 13:14

      Здоровья! Голеностоп - это серьезно, сам недавно оперировался

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 18 июня 2017, 01:08

      потеря для всего турнира

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 17 июня 2017, 23:55

      Это будет огромная потеря для Чили...Алексис- душа команды...

      1
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