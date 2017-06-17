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    «Тосно» усилился вратарем Юрченко

    «Тосно» объявил о подписании контракта с голкипером Давидом Юрченко.

    «За свою карьеру Юрченко выступал за московский «Титан», латвийский клуб «Металлург» из Лиепаи, минское «Динамо», самарские «Крылья Советов», астраханский «Волгарь-Газпром», саранскую «Мордовию», «Уфу» и махачкалинский «Анжи». В общей сложности голкипер провел восемь сезонов в клубах уровня РФПЛ и имеет опыт выступлений за иностранные клубы. Желаем Давиду успешного выступления в составе «Тосно»!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба на официальном сайте.

    Следующий сезон команда из Ленинградской области проведет в РФПЛ.

    Источник: ФК «Тосно»

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    17.06.2017 23:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24996

      bset 17 июня 2017, 23:42

      Это который уже по счету голкипер? Четвертый? Пятый?

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