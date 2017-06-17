«Тосно» усилился вратарем Юрченко

«Тосно» объявил о подписании контракта с голкипером Давидом Юрченко.

«За свою карьеру Юрченко выступал за московский «Титан», латвийский клуб «Металлург» из Лиепаи, минское «Динамо», самарские «Крылья Советов», астраханский «Волгарь-Газпром», саранскую «Мордовию», «Уфу» и махачкалинский «Анжи». В общей сложности голкипер провел восемь сезонов в клубах уровня РФПЛ и имеет опыт выступлений за иностранные клубы. Желаем Давиду успешного выступления в составе «Тосно»!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба на официальном сайте.

Следующий сезон команда из Ленинградской области проведет в РФПЛ.