Главе ВОБ отказали в получении паспорта болельщика

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин заявил, что ему отказали в получении паспорта болельщика.

«Ждал Кубок конфедераций, как праздник, и очень спешил сегодня в Питер. Случайно глянул почту. За 100 километров разворачиваюсь и еду назад. Странные методы», – написал Шпрыгин в твиттере.

Напомним, турнир откроется сегодня в 18:00 по московскому времени матчем между сборными России и Новой Зеландии.