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    Главе ВОБ отказали в получении паспорта болельщика

    Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин заявил, что ему отказали в получении паспорта болельщика.

    «Ждал Кубок конфедераций, как праздник, и очень спешил сегодня в Питер. Случайно глянул почту. За 100 километров разворачиваюсь и еду назад. Странные методы», – написал Шпрыгин в твиттере.

    Напомним, турнир откроется сегодня в 18:00 по московскому времени матчем между сборными России и Новой Зеландии.

    Источник: Twitter

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    17.06.2017 17:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 17 июня 2017, 19:31

      ну и правильно сделали люди с детьми придут у них праздник а тут урод все испортить может

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 17 июня 2017, 19:18

      Езжай в Марсель! Там ждёт тебя с вазелином друг-араб из тюрьмы!)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 июня 2017, 18:25

      Ну , 101 километр никто не отменял для таких .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 июня 2017, 18:21

      Мутный тип

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 17 июня 2017, 18:09

      кто хочет получить не дают, а потом бесплатно билеты раздают

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 июня 2017, 17:43

      Другим наука. Наши власти всегда бросают своих холуев.

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