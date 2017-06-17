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    Комбаров: «За невыход сборной России из группы на Кубке конфедераций мне точно будет стыдно»

    Защитник сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от Кубка конфедераций-2017.

    Сегодня национальная команда в Санкт-Петербурге откроет турнир матчем против Новой Зеландии. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

    – За какой результат на Кубке конфедераций вам будет стыдно?

    – За невыход из группы точно будет. Самое главное – показать бойцовский характер, чтобы люди увидели: ты «умираешь» на поле, отдаешь все, что есть. А в целом футбол такая вещь – трудно предсказать, что будет завтра.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.06.2017 15:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 июня 2017, 20:31

      Так выходите Дим,чтобы не было стыдно.

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      Рейтинг: +3829

      minaev23 17 июня 2017, 18:41

      Самое главное результат а как вы его добьётесь не важно!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 17 июня 2017, 16:04

      не нужно заранее сдаваться

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +281

      serhz 17 июня 2017, 15:59

      Комбаров уже понял , что "кина " не будет ! - минут десять будет стыдно , и даже не всем - потом пройдет .

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 июня 2017, 15:58

      Всего лишь за невыход ? А дальше - хоть трава не расти !

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      Рейтинг: +107

      Joker 555 17 июня 2017, 15:42

      Первое место за участие обеспеченно!

      0
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      Рейтинг: +563

      tank219 17 июня 2017, 15:25

      Как говаривал Леонид-царь Спарты: мы будем биться до победы и только нашей

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