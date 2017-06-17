Комбаров: «За невыход сборной России из группы на Кубке конфедераций мне точно будет стыдно»

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от Кубка конфедераций-2017.

Сегодня национальная команда в Санкт-Петербурге откроет турнир матчем против Новой Зеландии. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

– За какой результат на Кубке конфедераций вам будет стыдно?

– За невыход из группы точно будет. Самое главное – показать бойцовский характер, чтобы люди увидели: ты «умираешь» на поле, отдаешь все, что есть. А в целом футбол такая вещь – трудно предсказать, что будет завтра.