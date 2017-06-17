Министр спорта РФ: «Сборную России в случае победы на Кубке конфедераций ждет вознаграждение»

Футболисты сборной России получат вознаграждение за победу на домашнем Кубке конфедераций-2017. Об этом сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

Напомним, сегодня подопечные Станислава Черчесова сыграют в матче открытия турнира с командой Новой Зеландии.

«Если команда победит в Кубке конфедерации, и по линии РФС и по линии государства будет запланировано вознаграждение.

Но любой спортсмен при выходе на поле думает не о премировании или финансировании, тем более футболисты у нас неплохо получают в своих клубах. За свою страну надо выступать с совершенно другими целями, и все наши ребята из национальной команды это прекрасно понимают. Это было видно даже по товарищеским матчам, которые произвели на меня сильное впечатление», – сказал Колобков.