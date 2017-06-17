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    Министр спорта РФ: «Сборную России в случае победы на Кубке конфедераций ждет вознаграждение»

    Футболисты сборной России получат вознаграждение за победу на домашнем Кубке конфедераций-2017. Об этом сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

    Напомним, сегодня подопечные Станислава Черчесова сыграют в матче открытия турнира с командой Новой Зеландии.

    «Если команда победит в Кубке конфедерации, и по линии РФС и по линии государства будет запланировано вознаграждение.

    Но любой спортсмен при выходе на поле думает не о премировании или финансировании, тем более футболисты у нас неплохо получают в своих клубах. За свою страну надо выступать с совершенно другими целями, и все наши ребята из национальной команды это прекрасно понимают. Это было видно даже по товарищеским матчам, которые произвели на меня сильное впечатление», – сказал Колобков.

    Источник: Р-Спорт

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    17.06.2017 11:28
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 19 июня 2017, 11:55

      Но любой спортсмен при выходе на поле думает не о премировании,..
      Всё уже придумано до вас

      1
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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch 17 июня 2017, 21:24

      То есть другими словами вознаграждения им не видать!!!!

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > AtticusFinch 19 июня 2017, 14:30

      Награждение?
      Наваждение...

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 17 июня 2017, 20:07

      а в случае провала - на рудники? ;)

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 17 июня 2017, 17:27

      они бесплатно вообще должны играть. им и так честь оказали дав возможность представлять страну. а они еще и бабло за это получают космическое

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 июня 2017, 16:52

      Хорошая мотивация для игроков у Колобка....надо сборной только выигрывать )))

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      Рейтинг: +979

      directorpg 17 июня 2017, 16:50

      Если за страну, тогда зачем вознаграждение?

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 17 июня 2017, 15:12

      ждет триумф

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 17 июня 2017, 14:56

      - финал - Португалия - Германия...,но если вдруг Россия,(а команда пока ещё "сырая"!), я искренне порадуюсь!,но вообще, Черчесов - не "катит"...Каррера, Бердыев, Гончаренко...имхо !...Рому жалко...Дзагу, Фернандеса...увы, чудес не бывает!, бывает стечение обстоятельств!!!

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 17 июня 2017, 14:52

      Это пряник, а будет кнут?
      Или им всё равно бабки дадут?

      1
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 17 июня 2017, 13:22

      сбрендил.знает.что не выиграют

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