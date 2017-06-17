«Амкар» объявил о подписании Сивакова

«Амкар» на официальном сайте объявил о подписании защитника Михаила Сивакова. 29-летний белорусский футболист, выступавший в минувшем сезоне за «Оренбург», подписал с пермяками контракт на два года.

«Мы рады видеть Михаила в «Амкаре». Нам был нужен опытный исполнитель на эту позицию, которая, положа руку на сердце, после ухода Георгия Джикии оставалась достаточно уязвимой. У нас было несколько претендентов – как из числа российских игроков, так и легионеров. Мы сделали выбор, основываясь на игровых и человеческих качествах Михаила, которые позволят ему быстро и легко адаптироваться в новой команде. Подкупают его трудолюбие, тактическое мышление и умение играть на «втором этаже». Такого футболиста «Амкару» очень не хватало в некоторых матчах прошлого сезона, и мы все надеемся, что с его приходом оборона нашей команды станет прочнее», – сказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.