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    «Амкар» объявил о подписании Сивакова

    «Амкар» на официальном сайте объявил о подписании защитника Михаила Сивакова. 29-летний белорусский футболист, выступавший в минувшем сезоне за «Оренбург», подписал с пермяками контракт на два года.

    «Мы рады видеть Михаила в «Амкаре». Нам был нужен опытный исполнитель на эту позицию, которая, положа руку на сердце, после ухода Георгия Джикии оставалась достаточно уязвимой. У нас было несколько претендентов – как из числа российских игроков, так и легионеров. Мы сделали выбор, основываясь на игровых и человеческих качествах Михаила, которые позволят ему быстро и легко адаптироваться в новой команде. Подкупают его трудолюбие, тактическое мышление и умение играть на «втором этаже». Такого футболиста «Амкару» очень не хватало в некоторых матчах прошлого сезона, и мы все надеемся, что с его приходом оборона нашей команды станет прочнее», – сказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

    Источник: ФК «Амкар»

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    17.06.2017 09:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 17 июня 2017, 09:55

      отлично!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 17 июня 2017, 09:37

      Хорошо !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июня 2017, 09:23

      Хороший трансфер для Амкара.

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