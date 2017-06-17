Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ван Перси может вернуться в «Фейеноорд»

    «Фейеноорд» интересуется нападающим «Фенербахче» Робином ван Перси. Об этом сообщает голландский ресурс FR12.

    «Конечно, он подходит команде. Он многого достиг в прошлом и находится в отличной форме сейчас», – поделился мнением о экс-партнере по сборной Голландии главный тренер команды Джованни ван Бронкорхст.

    В минувшем сезоне чемпионата Турции 33-летний ван Перси забил 18 голов и отдал пять результативных передач в 39-ти встречах. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 4 миллиона евро. «Фенербахче» завершил выступление в Суперлиге на третьей строчке в турнирной таблице.

    Нападающий выступал за голландский клуб с 1998 по 2004 год.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.06.2017 01:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11