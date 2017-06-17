Ван Перси может вернуться в «Фейеноорд»

«Фейеноорд» интересуется нападающим «Фенербахче» Робином ван Перси. Об этом сообщает голландский ресурс FR12.

«Конечно, он подходит команде. Он многого достиг в прошлом и находится в отличной форме сейчас», – поделился мнением о экс-партнере по сборной Голландии главный тренер команды Джованни ван Бронкорхст.

В минувшем сезоне чемпионата Турции 33-летний ван Перси забил 18 голов и отдал пять результативных передач в 39-ти встречах. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 4 миллиона евро. «Фенербахче» завершил выступление в Суперлиге на третьей строчке в турнирной таблице.

Нападающий выступал за голландский клуб с 1998 по 2004 год.