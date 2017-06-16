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    Орлов: «Нобоа как минимум не хуже Глушакова»

    Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов оценил трансферную политику «Зенита» в летнее межсезонье. Напомним, что петербургский клуб уже приобрел Кристиана Нобоа, Дениса Терентьева, Далера Кузяева и Дмитрия Богаева.

    – Как восприняли трансферы Кузяева и Терентьева?

    – Положительно! Эти ребята прошли зенитовскую школу. Кузяев же может конкурировать с некоторыми ребятами с российскими паспортами. Так лучше тогда брать своего воспитанника. Потом потолок возможностей этого футболиста пока еще никто не знает, а нынешний его уровень уже оставил определенное впечатление. Меня очень порадовало возвращение Дмитрия Богаева!

    – Почему?

    – Мне всегда нравился этот парень. Фланговый футболист, современный, с такой высокой скоростью. Тоже воспитанник академии. Мне по душе этот посыл – возврат своих. Это уже вызывает уважение. Я же живу в Петербурге и слышу, о чем говорят. Где свои?! За последние годы, академия, к сожалению, сработала в «ноль». Когда не было академии, кстати, ребята из школы «Зенита» и «Смены» пробивались в основной состав первой команды. А сейчас условия отличные, но концепция, философия всех этих голландцев привели к тому, что во всех юношеских сборных осталось всего два представителя «Зенита». А раньше было по пять-шесть. Поэтому клуб и предпринимает попытки по возвращению своих.

    – Возвращение Аршавина вам не кажется фантастическим?

    – Если говорить про это с точки зрения пиара, то на «Зенит» с Аршавиным в составе ходило бы на 10 тысяч больше.

    – Нобоа?

    – У него поставленный удар. Кроме того, он способен отдать хороший пас. Игрок-созидатель. Разрушителей у нас предостаточно, но ведь нужны и креативщики. А Нобоа к тому же говорит по-русски, все понимает.

    – Нобоа по своему уровню сопоставим с Глушаковым?

    – Не хочу выглядеть не корректным, но Нобоа не хуже Глушакова. Как минимум.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.06.2017 18:40
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +938

      Roma56 17 июня 2017, 01:42

      Ну ладно вам ребята на Геннадия Андреевича гнать! Сам Бубнов в Питере сказал, что Орлова жизненная ситуация заставляет во всем Зенит расхваливать... А так то за пределами PR и СМИ человек интеллигентный, справедливый.

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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 17 июня 2017, 01:17

      Игра покажет, кто на что способен. Начнётся чемпионат, там и посмотрим кто лучше, кто хуже.
      Можно быть и лучше, но не вписаться в стиль команды и выпасть из обоймы, а можно и вроде и не блистать, но быть незаменимым в построении игры.

      0
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      Рейтинг: +13852

      А Л Е К С А Н Д Р К 16 июня 2017, 23:56

      Вот есть уважаемый поэт Орлуша. А это дно!

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 16 июня 2017, 23:54

      Глушаков может только народ смешить и игрой, и физиономией.

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      Рейтинг: +938

      Roma56 > Павел Амурский 17 июня 2017, 01:21

      Ну у тебя то физиономия явно получше, как у рыбы из Амура

      1
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      Рейтинг: +3181

      uBaH_ 16 июня 2017, 23:18

      А Данни хуже Нобоа?

      2
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      Рейтинг: +482

      Тоторо 16 июня 2017, 23:03

      Господа, будьте снисходительны к товарищу Орлову. Человеку 72 года! В таком возрасте можно говорить уже всё, ведь такую болезнь, как "деменция" (старческий маразм) не обманешь. Тем более ещё в детстве перенёс радиационную аварию вблизи завода. Пусть говорит что и Дзюба не хуже Ибрагимовича.

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      Рейтинг: +148

      Aviator 16 июня 2017, 22:32

      А Глушаков, как минимум, не хуже Витселя. с возвращеникм тебя, Аксель!

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      Рейтинг: +899

      Krics 16 июня 2017, 22:17

      Самые "адекватные" слова за последние пол-года из уст Гены.

      1
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 16 июня 2017, 21:29

      А то и лучше

      -1
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 16 июня 2017, 21:24

      Скоро новый сезон посмотрим, кто хуже кто лучше!!! Не всегда, новая команда для игрока, хороша!!

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