Орлов: «Нобоа как минимум не хуже Глушакова»

Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов оценил трансферную политику «Зенита» в летнее межсезонье. Напомним, что петербургский клуб уже приобрел Кристиана Нобоа, Дениса Терентьева, Далера Кузяева и Дмитрия Богаева.

– Как восприняли трансферы Кузяева и Терентьева?

– Положительно! Эти ребята прошли зенитовскую школу. Кузяев же может конкурировать с некоторыми ребятами с российскими паспортами. Так лучше тогда брать своего воспитанника. Потом потолок возможностей этого футболиста пока еще никто не знает, а нынешний его уровень уже оставил определенное впечатление. Меня очень порадовало возвращение Дмитрия Богаева!

– Почему?

– Мне всегда нравился этот парень. Фланговый футболист, современный, с такой высокой скоростью. Тоже воспитанник академии. Мне по душе этот посыл – возврат своих. Это уже вызывает уважение. Я же живу в Петербурге и слышу, о чем говорят. Где свои?! За последние годы, академия, к сожалению, сработала в «ноль». Когда не было академии, кстати, ребята из школы «Зенита» и «Смены» пробивались в основной состав первой команды. А сейчас условия отличные, но концепция, философия всех этих голландцев привели к тому, что во всех юношеских сборных осталось всего два представителя «Зенита». А раньше было по пять-шесть. Поэтому клуб и предпринимает попытки по возвращению своих.

– Возвращение Аршавина вам не кажется фантастическим?

– Если говорить про это с точки зрения пиара, то на «Зенит» с Аршавиным в составе ходило бы на 10 тысяч больше.

– Нобоа?

– У него поставленный удар. Кроме того, он способен отдать хороший пас. Игрок-созидатель. Разрушителей у нас предостаточно, но ведь нужны и креативщики. А Нобоа к тому же говорит по-русски, все понимает.

– Нобоа по своему уровню сопоставим с Глушаковым?

– Не хочу выглядеть не корректным, но Нобоа не хуже Глушакова. Как минимум.