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Орлов: «Нобоа как минимум не хуже Глушакова»

16 июня 2017, 18:40
25

Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов оценил трансферную политику «Зенита» в летнее межсезонье. Напомним, что петербургский клуб уже приобрел Кристиана Нобоа, Дениса Терентьева, Далера Кузяева и Дмитрия Богаева.

– Как восприняли трансферы Кузяева и Терентьева?

– Положительно! Эти ребята прошли зенитовскую школу. Кузяев же может конкурировать с некоторыми ребятами с российскими паспортами. Так лучше тогда брать своего воспитанника. Потом потолок возможностей этого футболиста пока еще никто не знает, а нынешний его уровень уже оставил определенное впечатление. Меня очень порадовало возвращение Дмитрия Богаева!

– Почему?

– Мне всегда нравился этот парень. Фланговый футболист, современный, с такой высокой скоростью. Тоже воспитанник академии. Мне по душе этот посыл – возврат своих. Это уже вызывает уважение. Я же живу в Петербурге и слышу, о чем говорят. Где свои?! За последние годы, академия, к сожалению, сработала в «ноль». Когда не было академии, кстати, ребята из школы «Зенита» и «Смены» пробивались в основной состав первой команды. А сейчас условия отличные, но концепция, философия всех этих голландцев привели к тому, что во всех юношеских сборных осталось всего два представителя «Зенита». А раньше было по пять-шесть. Поэтому клуб и предпринимает попытки по возвращению своих.

– Возвращение Аршавина вам не кажется фантастическим?

– Если говорить про это с точки зрения пиара, то на «Зенит» с Аршавиным в составе ходило бы на 10 тысяч больше.

– Нобоа?

– У него поставленный удар. Кроме того, он способен отдать хороший пас. Игрок-созидатель. Разрушителей у нас предостаточно, но ведь нужны и креативщики. А Нобоа к тому же говорит по-русски, все понимает.

– Нобоа по своему уровню сопоставим с Глушаковым?

– Не хочу выглядеть не корректным, но Нобоа не хуже Глушакова. Как минимум.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Глушаков Денис Нобоа Кристиан Богаев Дмитрий Кузяев Далер Орлов Геннадий
Комментарии (25)
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Leon_ARS
1497628290
Да, может быть, но Глушаков с Российским паспортом! А это много.
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kuchipachi
1497628295
Хорошо, что Кокорина с Промесом не сравнили
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TAGANROG 161
1497628352
Орлов подстилка газпромовская!!!!
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Сильвербой
1497628363
- Как восприняли трансферы Кузяева и Терентьева? – Положительно! Эти ребята прошли зенитовскую школу. Кузяев же может конкурировать с некоторыми ребятами с российскими паспортами. Так лучше тогда брать своего воспитанника. – Не боитесь, что Кузяев и Терентьев повторят судьбу Новосельцева? – Опять же Новосельцев – не воспитанник "Зенита". ________________________________________________ Как, скажите мне, как можно определять уровень игрока по тому воспитанник он Зенита или нет!!!???????????????????
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FanatSerj
1497628625
Бред их сравнивать, у Нобоа амплуа плеймейкера, а Глушак чистый опорник.
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Kotofey75
1497630234
Попугай,твое место в клетке
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RedWhiteFans2
1497634786
Орлов рассуждает как делитант. Такое ощущение, он всю жизнь комментировал тяжелую атлетику или парусную регату и вдруг откомментировал футбол. Как медведь в посудной лавке. Очень зенитозависимый вещатель, комментатором назвать не могу.
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uBaH_
1497644299
А Данни хуже Нобоа?
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Павел Амурский
1497646440
Глушаков может только народ смешить и игрой, и физиономией.
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Вадим 1972
1497651476
Игра покажет, кто на что способен. Начнётся чемпионат, там и посмотрим кто лучше, кто хуже. Можно быть и лучше, но не вписаться в стиль команды и выпасть из обоймы, а можно и вроде и не блистать, но быть незаменимым в построении игры.
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