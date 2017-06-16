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    Мутко: «Поле на стадионе в Санкт-Петербурге надо выкатывать, либо менять раз в 3-4 месяца»

    Президент РФС Виталий Мутко рассказал о состоянии поля на стадионе «Санкт-Петербург» в преддверии Кубка конфедераций-2017. По словам Мутко, арена готова к проведению матчей турнира.

    – Проблемы со стадионом удалось решить, осталась проблема с выкатным полем. Будет ли возможность его выкатывать между Кубком конфедераций и ЧМ-2018?

    – Хочу поблагодарить правительство и Игоря Албина персонально. Проделана колоссальная работа. Стадион действительно завершен в настройке, доводке. Сегодня стадион передан в распоряжение ФИФА. Вопросов нет, он абсолютно готов.

    Поле при таком проценте закрывания крыши нормально расти не может. Либо его надо выкатывать, либо менять газон раз в 3-4 месяца. Разберемся с этим после Кубка конфедераций.

    Источник: Sports.ru

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    16.06.2017 16:50
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 17 июня 2017, 12:31

      Это ж какие умищи, ребят, живут с нами в стране? Гордость берёт! Обычно только городской асфальт такое может, ежегодно ложиться и денег просить. Но чтобы трава два раза в год 100% инвестиции себе узаконила... Браво! Ай-да Мутко, ай-да Матвиенко с Фурсенко! Кланяемся до земли мудрецам нашим, до самого газона!

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 17 июня 2017, 09:43

      "Поле при таком проценте закрывания крыши нормально расти не может"
      Зачем тогда ее вообще раздвижной делали?
      Поле не выкатывается,крыша не раздвигается...,зато стадион завершен!)

      0
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 17 июня 2017, 00:11

      в анекдот превращается. Кстати, кому интересно, пробейте Игоря Албина в википедии) дополнит юмористическую картину )

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 июня 2017, 00:04

      Да... Это стадион не какой-то там нефтяной фонтан, а золотой фонтан с бриллиантовыми брызгами! Игорь Сечин и весь топ-менеджмент "Роснефти" нервно курит в сторонке.

      -1
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 16 июня 2017, 22:21

      МУДКО ТЫ РЕАЛЬНО АХУЕЛ!!!!! кокой менять каждые 4 месяца

      1
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      Рейтинг: +93

      aviator117 16 июня 2017, 21:40

      Н-да... Мутко, он и есть Мутко... ........ етита !

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      Рейтинг: +649

      vla4839 16 июня 2017, 21:11

      Да...Такого "бардака" в строительстве я за свои взрослые 60 лет не припомню. Хорошо набрали чинуши "бабла" в свои карманы. А вот остановить их некому,вся власть ворует очевидно ! Что будет дальше? Дальше "бабло" будет продолжать "утекать " из бюджета,ведь надо устранять недостатки.

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 16 июня 2017, 20:49

      кучу миллиардов выкинули... но при этом еще надо потом в чем то доразбираться все таки...

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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 июня 2017, 20:37

      Здесь нет последней фразы Мутько о том , что на многих топовых стадионах газон меняется через каждые 3-4 месяца ! Так что выкатное поле - это просто отмазка ! Тем более , что выкатывать некуда !

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      Рейтинг: +563

      tank219 16 июня 2017, 20:17

      Кто бы мог подумать, они считали, что поле будет как шарик в горшочек у Винни Пуха - входит и заходит

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