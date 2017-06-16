Мутко: «Поле на стадионе в Санкт-Петербурге надо выкатывать, либо менять раз в 3-4 месяца»

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о состоянии поля на стадионе «Санкт-Петербург» в преддверии Кубка конфедераций-2017. По словам Мутко, арена готова к проведению матчей турнира.

– Проблемы со стадионом удалось решить, осталась проблема с выкатным полем. Будет ли возможность его выкатывать между Кубком конфедераций и ЧМ-2018?

– Хочу поблагодарить правительство и Игоря Албина персонально. Проделана колоссальная работа. Стадион действительно завершен в настройке, доводке. Сегодня стадион передан в распоряжение ФИФА. Вопросов нет, он абсолютно готов.

Поле при таком проценте закрывания крыши нормально расти не может. Либо его надо выкатывать, либо менять газон раз в 3-4 месяца. Разберемся с этим после Кубка конфедераций.