Мутко: «Поле на стадионе в Санкт-Петербурге надо выкатывать, либо менять раз в 3-4 месяца»

Это ж какие умищи, ребят, живут с нами в стране? Гордость берёт! Обычно только городской асфальт такое может, ежегодно ложиться и денег просить. Но чтобы трава два раза в год 100% инвестиции себе узаконила... Браво! Ай-да Мутко, ай-да Матвиенко с Фурсенко! Кланяемся до земли мудрецам нашим, до самого газона!
Президент РФС Виталий Мутко рассказал о состоянии поля на стадионе «Санкт-Петербург» в преддверии Кубка конфедераций-2017. По словам Мутко, арена готова к проведению матчей турнира.
– Проблемы со стадионом удалось решить, осталась проблема с выкатным полем. Будет ли возможность его выкатывать между Кубком конфедераций и ЧМ-2018?
– Хочу поблагодарить правительство и Игоря Албина персонально. Проделана колоссальная работа. Стадион действительно завершен в настройке, доводке. Сегодня стадион передан в распоряжение ФИФА. Вопросов нет, он абсолютно готов.
Поле при таком проценте закрывания крыши нормально расти не может. Либо его надо выкатывать, либо менять газон раз в 3-4 месяца. Разберемся с этим после Кубка конфедераций.