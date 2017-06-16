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  • Мутко: «Поле на стадионе в Санкт-Петербурге надо выкатывать, либо менять раз в 3-4 месяца»

Мутко: «Поле на стадионе в Санкт-Петербурге надо выкатывать, либо менять раз в 3-4 месяца»

16 июня 2017, 16:50
27

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о состоянии поля на стадионе «Санкт-Петербург» в преддверии Кубка конфедераций-2017. По словам Мутко, арена готова к проведению матчей турнира.

– Проблемы со стадионом удалось решить, осталась проблема с выкатным полем. Будет ли возможность его выкатывать между Кубком конфедераций и ЧМ-2018?

– Хочу поблагодарить правительство и Игоря Албина персонально. Проделана колоссальная работа. Стадион действительно завершен в настройке, доводке. Сегодня стадион передан в распоряжение ФИФА. Вопросов нет, он абсолютно готов.

Поле при таком проценте закрывания крыши нормально расти не может. Либо его надо выкатывать, либо менять газон раз в 3-4 месяца. Разберемся с этим после Кубка конфедераций.

Источник: Sports.ru
Кубок конфедераций Россия. Премьер-лига Зенит Мутко Виталий
Комментарии (27)
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Daxa 09
1497621693
И каждые три - четыре месяца мне откат с этого ущербного стадиона подумал про себя Мудак и сказал разберемся с этим после кубка
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алекс88
1497622112
Идиоты какие-то... Заранее надо думать...смотреть макет...конструкцию...а то сделали крышу которая течет + и трава не растёт...ещё пару млрд выделите на обдумывание этого вопроса
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tank219
1497624042
Откуда столько идиотов на душу населения?
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okolofutbola
1497625457
Проще закатать его в асфальт
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Как все!
1497627252
Надо смету составлять новую...
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Тазит
1497629275
Выяснили наконец-то... Методом тыка... Хотя при наличии минимально необходимых извилин, это должно было быть понятно изначально. Но Мутко, как всегда мутит, и молчит о том, что там проблема не только в Пресс-центре, который нужно убирать, но и в чрезмерной вибрации поля, которую устранили с помощью домкратов и которые надо будет убирать, чтобы выкатить поле...
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acer2003
1497629467
Мозги себе вкатай новые ! О чём раньше думали ?
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insider_retro
1497632245
Сотворили "чудо", теперь не знают как решать геморройные ситуации.... Строили не один год, куча проектов, исполнителей.... Теперь выясняется, а что? а как? 2-3 раза в год газон поменять - это знаете ли...
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Mozaguin
1497632546
Чудо расчудесное (как и Мутко).
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vla4839
1497636673
Да...Такого "бардака" в строительстве я за свои взрослые 60 лет не припомню. Хорошо набрали чинуши "бабла" в свои карманы. А вот остановить их некому,вся власть ворует очевидно ! Что будет дальше? Дальше "бабло" будет продолжать "утекать " из бюджета,ведь надо устранять недостатки.
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