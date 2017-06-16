Газзаев не торопится оценивать работу Гончаренко в ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев не готов дать оценку работе в столичном клубе Виктору Гончаренко, который сменил на этом посту Леониду Слуцкого после осенней части прошедшего чемпионата.

– Как вам игра при Викторе Гончаренко вашей бывшей команды — ЦСКА?

– Пока рано делать какие-то выводы. Предстоит долгое межсезонье, во время которого у тренера будет возможность изучить своих футболистов — посмотреть, на что они способны, построить игру под себя. Судить о работе Гончаренко можно будет после 7–8 стартовых туров чемпионата России.

– Кого вы можете назвать лучшими футболистами минувшего чемпионата?

– Мне понравился Федор Смолов. Второй год подряд он становится лучшим бомбардиром национального первенства, он вел игру своей команды и забивал важные голы. Даже после полученной травмы Смолов быстро вошел в ритм и продолжил свою голевую серию.