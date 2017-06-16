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    Акинфеев назвал самого яркого игрока сборной России последних лет

    Голкипер сборной России Игорь Акинфеев рассказал о своей роли в национальной команде. Также вратарь отметил, что полузащитник Андрей Аршавин является самым ярким футболистом, с которым он выступал в сборной.

    – Все в команде в один голос называют вас лидером нынешней сборной. Сами себя таковым ощущаете?

    – Я ощущаю себя частью команды. Приятно, когда люди говорят о тебе что-то подобное, но для меня это – не признание исключительности, а дополнительная ответственность: мне верят, значит, не имею права подвести.

    – В чем вообще должны проявляться лидерские качества в сборной? Кто был самым ярким лидером за все время вашего пребывания в ней?

    – Прежде всего – в качественном выполнении своей работы на поле. Лидерами должны быть все – каждый на своей позиции. Что касается того, кто за эти годы выглядел в нашей сборной ярче других, то это Андрей Аршавин.

    Источник: РФС

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    16.06.2017 01:13
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +915

      спанчес 17 июня 2017, 08:13

      ага рыжий

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 июня 2017, 15:25

      Акинфа молодец ! Все в точку , как всегда !

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 июня 2017, 13:40

      Один из самых интервьюируемых игроков.... Всегда предельно корректен, без грязи и клубных разногласий.... Сказал, как думает... Молодец! Удачи! Скользких штанг на внешнюю сторону!....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 16 июня 2017, 11:03

      При чем тут уважение неуважение болельщиков, речь идет о качестве игры! А качество игры у Аршавина было идеальным!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 16 июня 2017, 10:34

      Согласен!!!

      1
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 16 июня 2017, 09:14

      Согласен с его мнением.

      2
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 16 июня 2017, 09:06

      А то,что Аршавин был-это его проблемы))

      1
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      Рейтинг: +628

      somn 16 июня 2017, 09:06

      Оказывается, Акинфеев адекватный мужик. Не ожидал.

      3
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > somn 16 июня 2017, 09:09

      По-моему,он,на протяжении всей карьеры,не давал поводов усомниться в своей адекватности...

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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 16 июня 2017, 08:37

      В этом он прав, а из нынешней сборной ксожалению особо и отметить некого...

      2
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 16 июня 2017, 08:07

      Аршавин не уважает болелщиков

      -2
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      Рейтинг: +5113

      hunta > aurora5858 16 июня 2017, 08:48

      Я бы сказал - не уважает журналистов..., а за что их уважать?

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