Акинфеев назвал самого яркого игрока сборной России последних лет

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев рассказал о своей роли в национальной команде. Также вратарь отметил, что полузащитник Андрей Аршавин является самым ярким футболистом, с которым он выступал в сборной.

– Все в команде в один голос называют вас лидером нынешней сборной. Сами себя таковым ощущаете?

– Я ощущаю себя частью команды. Приятно, когда люди говорят о тебе что-то подобное, но для меня это – не признание исключительности, а дополнительная ответственность: мне верят, значит, не имею права подвести.

– В чем вообще должны проявляться лидерские качества в сборной? Кто был самым ярким лидером за все время вашего пребывания в ней?

– Прежде всего – в качественном выполнении своей работы на поле. Лидерами должны быть все – каждый на своей позиции. Что касается того, кто за эти годы выглядел в нашей сборной ярче других, то это Андрей Аршавин.