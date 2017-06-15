Матч-открытие Кубка конфедераций между Россией и Новой Зеландией обслужат семь судей

Колумбийская бригада арбитров во главе с Вильмаром Рольданом обслужит матч-открытие Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии.

Помощниками назначены Александр Гусман и Кристиан де ла Крус, в роли четвертого арбитра выступит американец Марк Гейгер.

Видеоассистентами назначены бразилец Сандро Риччи и канадец Джо Флетчер, помощник видеоассистента – Энрике Касерес из Парагвая.

Матч 1-го тура группового этапа Кубка конфедераций между Россией и Новой Зеландией пройдет 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – в 18:00 по московскому времени.