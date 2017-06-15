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    Матч-открытие Кубка конфедераций между Россией и Новой Зеландией обслужат семь судей

    Колумбийская бригада арбитров во главе с Вильмаром Рольданом обслужит матч-открытие Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии.

    Помощниками назначены Александр Гусман и Кристиан де ла Крус, в роли четвертого арбитра выступит американец Марк Гейгер.

    Видеоассистентами назначены бразилец Сандро Риччи и канадец Джо Флетчер, помощник видеоассистента – Энрике Касерес из Парагвая.

    Матч 1-го тура группового этапа Кубка конфедераций между Россией и Новой Зеландией пройдет 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Источник: ФИФА

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    15.06.2017 23:22
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 16 июня 2017, 05:34

      Сразу сколько халявных должностей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 16 июня 2017, 05:09

      Один хрен из вне игры забьют, а пенальку не поставят.
      (Я не про наших, я вообще)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 16 июня 2017, 05:04

      У семи нянек дитя без глаза

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 16 июня 2017, 04:59

      Удачи нашим и красивого футбола

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 16 июня 2017, 02:16

      Полюбасам надо выигрывать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      qw3rty33 16 июня 2017, 01:03

      они будут за нас все играть.... может вничью осилим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 16 июня 2017, 01:00

      Не много ли? - А может сразу 10 поставить!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 16 июня 2017, 00:40

      Скоро судей будет больше , чем игроков , а пользы ни какой .......

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 16 июня 2017, 00:02

      Маловато будет...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 16 июня 2017, 00:02

      Как в жизни: Один с сошкой, два с ложкой...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +133

      Roman Armeec > DIDI 23 16 июня 2017, 09:31

      Как понять?

      0
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