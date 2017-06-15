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  • Путин: «Все эксперты говорят, что в российским футболе слишком много легионеров»

Путин: «Все эксперты говорят, что в российским футболе слишком много легионеров»

15 июня 2017, 16:53
50

Президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что в российской Премьер-лиге выступает слишком много иностранных игроков. При этом глава страны отметил владельца «Краснодара» Сергея Галицкого, который построил для своего клуба футбольную академию.

«Надеемся, что наши футболисты будут демонстрировать хорошее качество игры, чего мы от них и желаем. Смогу ли я повлиять на них? Мне не хочется метать громом и молнией. Болельщики ждут лучших результатов от сборной. Когда я говорил со специалистами международного класса и уровня и спрашивал их, будут ли наши футболисты хорошо играть, они отвечали – нет. Почему? Потому что у нас слишком много легионеров, мало внимания уделяется вопросам развития детского и юношеского футбола.

Есть и позитивные тенденции. В «Краснодаре» господин Галицкий, с которым мы недавно встречались, проводит большую работу: стадион построил и футбольную школу создал. Там замечательные мальчишки! Они не только в футбол играют, но и в шахматы. Все крупные клубы начали создание программы подготовки молодeжи. Если это будет продолжаться, то у нас появиться и эффективная и радующая болельщиков результатами сборная», — сказал Путин во время «Прямой линии».

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Россия Россия Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (50)
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Tolegeniskakov
1497535701
Мда, футбольный эксперт не Мутко ли? Конкуренции нету нашим зажравшимся футболистам. Давно бы у народа спросил что нужно.
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hevbn 28
1497536813
Интересный человек Владимир Владимирович ,значит когда ему по другим вопросам международные эксперты что то советуют "они хотят для России зла" , а по вопросу легионеров люди " международного класса" (интересно что это за международные советники такие ) они хотят для нашего футбола всего самого наилучшего , я не знаю не одного адекватного человека который бы считал , что это хорошо. И вообще все проблемы в футболе у нас начались после введения этого лимита. Галицкий со своей академией конечно молодец, но как говорил "классик" "нужно отделять мух от котлет".
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kykyi
1497537010
При таком подходе мы никогда не будем играть. Все страны идут следующим путем. Легионеры повышают зрелищность чемпионата. отсюда в клубы приходят большие деньги за рекламу и права на тв трансляции. Вот именно на эти деньги клубы и строят. развивают собственные спортивные школы. растят молодежь, местную, а то что нарисовал ВВП это путь КНДР. там все футболисты. корейцы. Ждем когда они станут ЧМ, наверное вот вот уже. ВРЕТ!
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sidul1
1497537454
будем смотреть заграницу и иногда сборную,а наш чемпионат станет уровня Латвии.
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Эд1970
1497537463
Какие то неправильные эксперты.
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sochi-2013
1497537470
Когда уровень жизни в стране, сравняется с показателями Великобритании, Франции, Германии, я просто уверен, что и с футболом у нас будет все в порядке. Не там решение проблемы ищем!!!
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Garrincha58
1497539162
эти эксперты в основном в Думе сидят, которые в футболе ничего не понимают
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андрей андреев
1497543435
"Путин: «Все эксперты говорят, что в российским футболе слишком много легионеров»" Ещё эксперты говорят,что долгое сидение на одном месте заканчивается геморроем.И для ...опы и для страны
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Krics
1497545202
Нам пора в президенты легионера пригласить , как в своё время Екатерина Великая , а Вовик - Надоел!
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proekt
1497554364
б_л_н_й уб_юд_к
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