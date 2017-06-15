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    Путин: «Все эксперты говорят, что в российским футболе слишком много легионеров»

    Президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что в российской Премьер-лиге выступает слишком много иностранных игроков. При этом глава страны отметил владельца «Краснодара» Сергея Галицкого, который построил для своего клуба футбольную академию.

    «Надеемся, что наши футболисты будут демонстрировать хорошее качество игры, чего мы от них и желаем. Смогу ли я повлиять на них? Мне не хочется метать громом и молнией. Болельщики ждут лучших результатов от сборной. Когда я говорил со специалистами международного класса и уровня и спрашивал их, будут ли наши футболисты хорошо играть, они отвечали – нет. Почему? Потому что у нас слишком много легионеров, мало внимания уделяется вопросам развития детского и юношеского футбола.

    Есть и позитивные тенденции. В «Краснодаре» господин Галицкий, с которым мы недавно встречались, проводит большую работу: стадион построил и футбольную школу создал. Там замечательные мальчишки! Они не только в футбол играют, но и в шахматы. Все крупные клубы начали создание программы подготовки молодeжи. Если это будет продолжаться, то у нас появиться и эффективная и радующая болельщиков результатами сборная», — сказал Путин во время «Прямой линии».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2017 16:53
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 16 июня 2017, 20:39

      Ждем от Краснодара побед в еврокубках лет через 5-10.

      0
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      Рейтинг: +59

      Nickey76 16 июня 2017, 12:48

      Володь,ты бы деньги выделял не на виноградники на Тоскане,а на эти самые футбольные школы

      жалко,что ли?

      деньги ведь не твои,а налогоплательщиков

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +197

      proekt 15 июня 2017, 22:19

      б_л_н_й уб_юд_к

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +899

      Krics 15 июня 2017, 19:46

      Нам пора в президенты легионера пригласить , как в своё время Екатерина Великая , а Вовик - Надоел!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 15 июня 2017, 19:17

      "Путин: «Все эксперты говорят, что в российским футболе слишком много легионеров»"
      Ещё эксперты говорят,что долгое сидение на одном месте заканчивается геморроем.И для ...опы и для страны

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 15 июня 2017, 18:52

      Мда, Володя, мда

      3
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 15 июня 2017, 18:50

      боцман хрюшка спермская ипало тебе надо разбить в сПерми твоей

      -3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 июня 2017, 18:48

      Несколько раз перечитал , так и не понял - о чем идет речь ? Что у нас много легионеров ? Или о пиаре Галицкого ? Почему он не вспомнил о Слуцком , который не имеет возможностей Галицкого , но содержит школу в Волгограде ....

      2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > dok66 15 июня 2017, 18:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      почему бы и не пропиарить разок, свиноферму твою по всем каналам пиарят

      -6
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > dok66 15 июня 2017, 20:45

      Вкратце: "госкомпании дают бабки клубам, а они вместо воспитания российских футболистов, покупают готовых легионеров. Так что успехов сборной пока не ждите.То ли дело Галицкий, который свои бабки контролирует сам и выстроил академию, думая о долгосрочной перспективе"

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      Рейтинг: +288

      NotFound > dok66 16 июня 2017, 08:23

      Он сказал о Галицком только потому, что совсем недавно посещал Футбольную Академию в Краснодаре )

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 июня 2017, 18:06

      эти эксперты в основном в Думе сидят, которые в футболе ничего не понимают

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      Рейтинг: +837

      eleng 15 июня 2017, 17:51

      Напуганы были все эксперты, вот и сказали глупость...

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