"Путин: «Все эксперты говорят, что в российским футболе слишком много легионеров»"

Президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что в российской Премьер-лиге выступает слишком много иностранных игроков. При этом глава страны отметил владельца «Краснодара» Сергея Галицкого, который построил для своего клуба футбольную академию.

«Надеемся, что наши футболисты будут демонстрировать хорошее качество игры, чего мы от них и желаем. Смогу ли я повлиять на них? Мне не хочется метать громом и молнией. Болельщики ждут лучших результатов от сборной. Когда я говорил со специалистами международного класса и уровня и спрашивал их, будут ли наши футболисты хорошо играть, они отвечали – нет. Почему? Потому что у нас слишком много легионеров, мало внимания уделяется вопросам развития детского и юношеского футбола.

Есть и позитивные тенденции. В «Краснодаре» господин Галицкий, с которым мы недавно встречались, проводит большую работу: стадион построил и футбольную школу создал. Там замечательные мальчишки! Они не только в футбол играют, но и в шахматы. Все крупные клубы начали создание программы подготовки молодeжи. Если это будет продолжаться, то у нас появиться и эффективная и радующая болельщиков результатами сборная», — сказал Путин во время «Прямой линии».