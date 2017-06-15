Тарасов хочет одержать победу на Кубке конфедераций

Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов подчеркнул, что национальная команда готова к предстоящему Кубку конфедераций-2017. По словам хавбека, россияне имеют шанс выиграть домашний турнир.

Напомним, что на групповом этапе КК-17 подопечные Станислава Черчесова сыграют с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

«Я думаю, мы готовы к Кубку конфедераций. Мы хорошо поработали на сборах в Австрии. Поэтому состояние хорошее, все ребята готовы и ждут начала турнира. Настроение в команде хорошее, мы провели два неплохих контрольных матча, которыми остались довольны.

Что для меня Кубок конфедераций? В первую очередь, это турнир, который нужно выиграть. Груз ответственности конечно, ощущаем, так как играем дома. Но мы готовы и психологически, и физически показать свой максимум. В каких условиях комфортно тренироваться — со зрителями или нет? Я об этом не думаю, мне без разницы. Болельщикам приятно, что они могут на нас посмотреть. Переезды — это не сложно, мы готовы. Тем более, что в чемпионате России постоянно так играем. Сегодня прилетаем в Питер, у нас будет теоретическое занятие, на которой разберем новозеландцев. По составу соперника не могу ничего сказать, знаю о нем только из новостей.

Что мне больше всего нравится в нашей команде? Думаю, все знают о русском духе. У нас есть хороший шанс проявить себя, и этот турнир дает возможность завоевать трофей. Кубок есть кубок. Ко всем соперникам относимся серьезно, сейчас не думаем о Португалии. Все внимание — к игре открытия с Новой Зеландией. Кто может стать главный героем? Трудно сказать, мы одна команда, и выделять кого-то я бы не хотел», – сказал Тарасов.