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Тарасов хочет одержать победу на Кубке конфедераций

15 июня 2017, 13:14
19

Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов подчеркнул, что национальная команда готова к предстоящему Кубку конфедераций-2017. По словам хавбека, россияне имеют шанс выиграть домашний турнир.

Напомним, что на групповом этапе КК-17 подопечные Станислава Черчесова сыграют с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

«Я думаю, мы готовы к Кубку конфедераций. Мы хорошо поработали на сборах в Австрии. Поэтому состояние хорошее, все ребята готовы и ждут начала турнира. Настроение в команде хорошее, мы провели два неплохих контрольных матча, которыми остались довольны.

Что для меня Кубок конфедераций? В первую очередь, это турнир, который нужно выиграть. Груз ответственности конечно, ощущаем, так как играем дома. Но мы готовы и психологически, и физически показать свой максимум. В каких условиях комфортно тренироваться — со зрителями или нет? Я об этом не думаю, мне без разницы. Болельщикам приятно, что они могут на нас посмотреть. Переезды — это не сложно, мы готовы. Тем более, что в чемпионате России постоянно так играем. Сегодня прилетаем в Питер, у нас будет теоретическое занятие, на которой разберем новозеландцев. По составу соперника не могу ничего сказать, знаю о нем только из новостей.

Что мне больше всего нравится в нашей команде? Думаю, все знают о русском духе. У нас есть хороший шанс проявить себя, и этот турнир дает возможность завоевать трофей. Кубок есть кубок. Ко всем соперникам относимся серьезно, сейчас не думаем о Португалии. Все внимание — к игре открытия с Новой Зеландией. Кто может стать главный героем? Трудно сказать, мы одна команда, и выделять кого-то я бы не хотел», – сказал Тарасов.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия Тарасов Дмитрий
Комментарии (19)
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MonTee
1497521759
хорошо пошутил
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ALeX-161-rus
1497522974
Мудила,выиграть он хочет. Сам недавно говорил,что о существовании кубка конфедераций только недавно узнал. Иди лучше в дом 2
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мароко
1497524053
Сказочник!! Самый бесполезный игрок Кубка !!
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bset
1497524333
Как в песне: "Он хотел бы победить в Кубке Конфедераций, но играет за сборную России"
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acer2003
1497524862
Вы свой русский дух показали на Евро 2016 особенно в игре с Уэльсом
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insider_retro
1497525110
Говорит о двух разных шансах... Шанс выиграть турнир - это одно, шанс проявить себя - это другое.... "По составу соперника не могу ничего сказать, знаю о нем только из новостей..." Я прежде чем зарядку для АКБ купить полмесяца мониторю всю требуемую информацию.... А так - то ли пренебрежение, то ли недальновидность и шапкозакидательство...
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lims21
1497526106
И ты и сборная сюда на шару попали. Радуйтесь хотя бы этому.
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Roman Armeec
1497528823
Радуйся что тебе в сборную взяли, не пойму до сих пор как конечно? Ты ещё кубок хочешь брать
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mutabor0992
1497564664
Только если в бадминтон...И то не факт.
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Дядя Серёжа
1497585997
Желание победить присутствует при даже полном отсутствии Тарасова.
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