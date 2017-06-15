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    Тарасов хочет одержать победу на Кубке конфедераций

    Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов подчеркнул, что национальная команда готова к предстоящему Кубку конфедераций-2017. По словам хавбека, россияне имеют шанс выиграть домашний турнир.

    Напомним, что на групповом этапе КК-17 подопечные Станислава Черчесова сыграют с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

    «Я думаю, мы готовы к Кубку конфедераций. Мы хорошо поработали на сборах в Австрии. Поэтому состояние хорошее, все ребята готовы и ждут начала турнира. Настроение в команде хорошее, мы провели два неплохих контрольных матча, которыми остались довольны.

    Что для меня Кубок конфедераций? В первую очередь, это турнир, который нужно выиграть. Груз ответственности конечно, ощущаем, так как играем дома. Но мы готовы и психологически, и физически показать свой максимум. В каких условиях комфортно тренироваться — со зрителями или нет? Я об этом не думаю, мне без разницы. Болельщикам приятно, что они могут на нас посмотреть. Переезды — это не сложно, мы готовы. Тем более, что в чемпионате России постоянно так играем. Сегодня прилетаем в Питер, у нас будет теоретическое занятие, на которой разберем новозеландцев. По составу соперника не могу ничего сказать, знаю о нем только из новостей.

    Что мне больше всего нравится в нашей команде? Думаю, все знают о русском духе. У нас есть хороший шанс проявить себя, и этот турнир дает возможность завоевать трофей. Кубок есть кубок. Ко всем соперникам относимся серьезно, сейчас не думаем о Португалии. Все внимание — к игре открытия с Новой Зеландией. Кто может стать главный героем? Трудно сказать, мы одна команда, и выделять кого-то я бы не хотел», – сказал Тарасов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.06.2017 13:14
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 16 июня 2017, 07:06

      Желание победить присутствует при даже полном отсутствии Тарасова.

      1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 16 июня 2017, 01:11

      Только если в бадминтон...И то не факт.

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 июня 2017, 18:44

      Как бы наши не сыграли всё равно верю в них и жду побед!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 июня 2017, 17:45

      Русский дух ... ! Тарасов - , по головке чеснока перед матчем - и Кубок наш ! Одухом топора не перешибешь !

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 15 июня 2017, 16:35

      С Бузовой еще был шанс, а так..)

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Decorhome 15 июня 2017, 17:40

      Зачем мужика цеплять за бывших баб?
      По футболу слаб?
      Может и не понадобится сборной Тарас.
      Но он не пводолаз.

      1
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      Рейтинг: +133

      Roman Armeec 15 июня 2017, 15:13

      Радуйся что тебе в сборную взяли, не пойму до сих пор как конечно? Ты ещё кубок хочешь брать

      2
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 15 июня 2017, 15:05

      одного желания и хотения мало, играть надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!а не языком чесать!

      0
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      Рейтинг: +99

      lims21 15 июня 2017, 14:28

      И ты и сборная сюда на шару попали. Радуйтесь хотя бы этому.

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 июня 2017, 14:11

      Говорит о двух разных шансах... Шанс выиграть турнир - это одно, шанс проявить себя - это другое.... "По составу соперника не могу ничего сказать, знаю о нем только из новостей..." Я прежде чем зарядку для АКБ купить полмесяца мониторю всю требуемую информацию.... А так - то ли пренебрежение, то ли недальновидность и шапкозакидательство...

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 15 июня 2017, 14:07

      Вы свой русский дух показали на Евро 2016 особенно в игре с Уэльсом

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > acer2003 15 июня 2017, 14:15

      Дух - это конечно хорошо.... Но ещё бы коллективную готовность, физическую подготовку, мотивированность всего коллектива, да ещё много чего....

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