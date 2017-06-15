Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Льюис: «Только чемпионат мира более престижен, чем Кубок конфедераций»

    Защитник Новой Зеландии Клейтон Льюис считает предстоящий Кубок конфедераций очень престижным турниром, который уступает лишь чемпионату мира.

    «Кубок Конфедераций – крупный турнир. Только чемпионат мира более престижен, поэтому «турнир чемпионов» – это отличная возможность сделать себе рекламу. Надеюсь, мы не упустим этот шанс и сумеем привлечь к себе всеобщее внимание», – заявил футболист «Окленд Сити».

    Напомним, сборная России открывает Кубок конфедераций-2017 матчем со сборной Новой Зеландии. Игра состоится 17 июня.

    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.06.2017 08:53
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +99

      lims21 15 июня 2017, 14:27

      Главное, как Таити себе рекламу не сделайте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 15 июня 2017, 09:36

      Правильно. Хорошая возможность привлечь внимание. Успеха России.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 15 июня 2017, 08:56

      Да, это крупный товарищеский турнир.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11