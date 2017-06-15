Льюис: «Только чемпионат мира более престижен, чем Кубок конфедераций»

Защитник Новой Зеландии Клейтон Льюис считает предстоящий Кубок конфедераций очень престижным турниром, который уступает лишь чемпионату мира.

«Кубок Конфедераций – крупный турнир. Только чемпионат мира более престижен, поэтому «турнир чемпионов» – это отличная возможность сделать себе рекламу. Надеюсь, мы не упустим этот шанс и сумеем привлечь к себе всеобщее внимание», – заявил футболист «Окленд Сити».

Напомним, сборная России открывает Кубок конфедераций-2017 матчем со сборной Новой Зеландии. Игра состоится 17 июня.