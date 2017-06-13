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    Канунников: «Сборная России готова к Кубку конфедераций»

    Нападающий сборной России Максим Канунников поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций. Форвард подчеркнул, что национальная команда готова к домашнему турниру.

    «Волнения перед Кубком конфедераций нет. О чем вы говорите? Мы физически и морально готовы к турниру. В плане дисциплины у нас все строго.

    С кем наигрываюсь? Тренеры всех смотрят, всех пробуют. Хотим показать, на что способны», – сказал Канунников.

    Напомним, что на групповом этапе Кубка конфедераций сборная России сыграет с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.06.2017 14:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2229

      river31 13 июня 2017, 18:44

      Игра покажет, готовы или нет....
      Удачи сборной!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      AlSl11 13 июня 2017, 17:50

      Удачи вам!!! и нам))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 13 июня 2017, 15:33

      Ну раз Канунников сказал, сто сборная готова.... Так тому и быть....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 13 июня 2017, 14:59

      Вот это скорость...без комментариев)))
      12.06.2017 13:47 Юрий Газинский: "Россияне к матчу с Новой Зеландией еще не готовились..."
      13.06.2017 14:50 Максим Канунников "Сборная России готова к Кубку конфедераций"

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