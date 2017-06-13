Канунников: «Сборная России готова к Кубку конфедераций»

Нападающий сборной России Максим Канунников поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций. Форвард подчеркнул, что национальная команда готова к домашнему турниру.

«Волнения перед Кубком конфедераций нет. О чем вы говорите? Мы физически и морально готовы к турниру. В плане дисциплины у нас все строго.

С кем наигрываюсь? Тренеры всех смотрят, всех пробуют. Хотим показать, на что способны», – сказал Канунников.

Напомним, что на групповом этапе Кубка конфедераций сборная России сыграет с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.