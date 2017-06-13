Кобелев: «Потеря Шатова и Дзагоева – более серьезная проблема, чем травма Зобнина»

Бывший главный тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев в интервью RT поделился мнением о последствиях травмы Романа Зобнина на игру сборной России.

— Насколько серьезной для сборной стала потеря Романа Зобнина. С одной стороны, он быстро влился в стартовый состав сборной, с другой, не так давно находится в команде.

— При Черчесове Зобнин регулярно играл в основном составе, и его потеря для тренерского штаба ощутима. Но, на мой взгляд, тот же Александр Ерохин выглядит не хуже. Не думаю, что потеря Зобнина станет фатальной. Отсутствие Олега Шатова, Алана Дзагоева — куда более серьезные проблемы для команды, потому что сборная лишилась креативных футболистов, а без них коллектив теряет в зрелищности. Зобнин же — потеря восполнимая. В заявке отечественной дружины есть люди, способные его заменить.

— Не кажется ли вам, что не вызванный в сборную Шатов мог бы серьезно помочь команде с учетом травм Дзагоева и Зобнина?

— Да, он провел неудачный сезон, но даже когда выходил на замену, преображал игру «Зенита». Олег — очень креативный футболист. Правда мы не знаем, что у него была за травма, и в каком состоянии Шатов находится сейчас.

— У Дзагоева в этом сезоне буквально травма на травме, и он не сможет принять участие в Кубке конфедераций. Нет опасения, что он станет вторым Маратом Измайловым в плане хронических повреждений?

— Алан — состоявшийся игрок, но футбол — контактный вид спорта, и травмы в нем случаются регулярно. Хотелось бы пожелать всем нашим попавшим в лазарет игрокам как можно скорее вернуться в строй.