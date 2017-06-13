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  • Кобелев: «Потеря Шатова и Дзагоева – более серьезная проблема, чем травма Зобнина»

Кобелев: «Потеря Шатова и Дзагоева – более серьезная проблема, чем травма Зобнина»

13 июня 2017, 01:27
16

Бывший главный тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев в интервью RT поделился мнением о последствиях травмы Романа Зобнина на игру сборной России.

— Насколько серьезной для сборной стала потеря Романа Зобнина. С одной стороны, он быстро влился в стартовый состав сборной, с другой, не так давно находится в команде.

— При Черчесове Зобнин регулярно играл в основном составе, и его потеря для тренерского штаба ощутима. Но, на мой взгляд, тот же Александр Ерохин выглядит не хуже. Не думаю, что потеря Зобнина станет фатальной. Отсутствие Олега Шатова, Алана Дзагоева — куда более серьезные проблемы для команды, потому что сборная лишилась креативных футболистов, а без них коллектив теряет в зрелищности. Зобнин же — потеря восполнимая. В заявке отечественной дружины есть люди, способные его заменить.

— Не кажется ли вам, что не вызванный в сборную Шатов мог бы серьезно помочь команде с учетом травм Дзагоева и Зобнина?

— Да, он провел неудачный сезон, но даже когда выходил на замену, преображал игру «Зенита». Олег — очень креативный футболист. Правда мы не знаем, что у него была за травма, и в каком состоянии Шатов находится сейчас.

— У Дзагоева в этом сезоне буквально травма на травме, и он не сможет принять участие в Кубке конфедераций. Нет опасения, что он станет вторым Маратом Измайловым в плане хронических повреждений?

— Алан — состоявшийся игрок, но футбол — контактный вид спорта, и травмы в нем случаются регулярно. Хотелось бы пожелать всем нашим попавшим в лазарет игрокам как можно скорее вернуться в строй.

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Россия Дзагоев Алан Шатов Олег Ерохин Александр Зобнин Роман Кобелев Андрей Черчесов Станислав
Комментарии (16)
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eleng
1497317183
Зачем сравнивать мягкое с тёплым. Каждый из перечисленных, несомненно, потеря для команды, и они точно бы сделали сборную более сильной.
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Nesterenko
1497327289
Дзагоев уже не тот, после того как в ЦСКА его стали ротировать в опорную зону. Грубо говоря после Дика Адвоката в сборной он больше не был основным. А Шатов при Капелло очень был неплох, не даром при нем Олег и заиграл в сборной. Но сейчас как и Кокорин не прогрессирует. А вот как раз таки Роман прекрасно сейчас подошел бы сборной на КК.
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СЛАВА 81
1497328371
Зациклились на Дзагоеве - прям пуп какой-то. Надоело.
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серега кашин
1497330766
сборная потерю дзагоева даже не заметит, а вот зобнина да
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Icemennn
1497331886
Шатова, конечно, может и будет не хватать, но Дзагоев, по-моему, уже давно пережил сборную...
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Опорник84
1497331933
Мне кажется, любая потер для сборной в ее нынешнем положении ощутима! Явно классных исполнителей не хватает!
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vovan55
1497332394
дзагоев - потеря... боец
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paracetamol
1497333382
Шатова кто терял кроме лысого тренеришки?
Ответить
Stavropolets
1497334285
Конечно все игроки хорошие. Но сборная все равно будет играть также
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Байкал-Сибирь
1497340479
Да не вызывайте вы больше в сборную это хрусталика пусть в конюшне гнеет
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