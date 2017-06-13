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    Кобелев: «Потеря Шатова и Дзагоева – более серьезная проблема, чем травма Зобнина»

    Бывший главный тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев в интервью RT поделился мнением о последствиях травмы Романа Зобнина на игру сборной России.

    — Насколько серьезной для сборной стала потеря Романа Зобнина. С одной стороны, он быстро влился в стартовый состав сборной, с другой, не так давно находится в команде.

    — При Черчесове Зобнин регулярно играл в основном составе, и его потеря для тренерского штаба ощутима. Но, на мой взгляд, тот же Александр Ерохин выглядит не хуже. Не думаю, что потеря Зобнина станет фатальной. Отсутствие Олега Шатова, Алана Дзагоева — куда более серьезные проблемы для команды, потому что сборная лишилась креативных футболистов, а без них коллектив теряет в зрелищности. Зобнин же — потеря восполнимая. В заявке отечественной дружины есть люди, способные его заменить.

    — Не кажется ли вам, что не вызванный в сборную Шатов мог бы серьезно помочь команде с учетом травм Дзагоева и Зобнина?

    — Да, он провел неудачный сезон, но даже когда выходил на замену, преображал игру «Зенита». Олег — очень креативный футболист. Правда мы не знаем, что у него была за травма, и в каком состоянии Шатов находится сейчас.

    — У Дзагоева в этом сезоне буквально травма на травме, и он не сможет принять участие в Кубке конфедераций. Нет опасения, что он станет вторым Маратом Измайловым в плане хронических повреждений?

    — Алан — состоявшийся игрок, но футбол — контактный вид спорта, и травмы в нем случаются регулярно. Хотелось бы пожелать всем нашим попавшим в лазарет игрокам как можно скорее вернуться в строй.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2017 01:27
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 июня 2017, 14:54

      Кобелев прав . Зобнин - это будущее сборной (пускай восстанавливается!). А настоящее - это Дзага , Шатов , Денисов, Фернандес .... . Без них ничего серьезного на сегодня не выиграть !

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 13 июня 2017, 14:21

      Даже в театрах есть дублёры на главную роль.
      Поставили в спектакль - играй роль.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 13 июня 2017, 10:54

      Да не вызывайте вы больше в сборную это хрусталика пусть в конюшне гнеет

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 13 июня 2017, 09:11

      Конечно все игроки хорошие. Но сборная все равно будет играть также

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 июня 2017, 08:56

      Шатова кто терял кроме лысого тренеришки?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > paracetamol 13 июня 2017, 10:39

      Я вот тоже не понимаю как можно потерять игрока, которого просто не взяли?
      Ну значит не готов на 100% раз не взяли, зачем он тогда нужен сборной?

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 13 июня 2017, 08:42

      главное чтобы к ЧМ все были в строю

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 13 июня 2017, 08:39

      дзагоев - потеря... боец

      -1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 13 июня 2017, 08:32

      Мне кажется, любая потер для сборной в ее нынешнем положении ощутима! Явно классных исполнителей не хватает!

      2
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      Рейтинг: +87

      Icemennn 13 июня 2017, 08:31

      Шатова, конечно, может и будет не хватать, но Дзагоев, по-моему, уже давно пережил сборную...

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > Icemennn 13 июня 2017, 14:50

      как понять фразу - "пережил сборную" ? Ему что , за 35 ?

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 13 июня 2017, 08:12

      сборная потерю дзагоева даже не заметит, а вот зобнина да

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