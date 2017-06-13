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    Тренер сборной России Стауче: «Споры с Черчесовым? Нет, только дискуссии»

    Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче рассказал о взаимодействии с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым. Отметим, оба ранее были голкиперами «Спартака».

    «Нельзя сказать, что мы сильно дружили, когда были в «Спартаке». Общались, здоровались. Дружба, как я понимаю, это когда в гости ходишь, встречаешься семьями. Мы были коллегами, вместе тренировались. Никогда не думал, что придется пересечься в работе. Я живу всегда одним днем. Смотрю только на то, что сейчас делаю, далеко никогда не заглядываю. В «Спартаке» дружил с Мостовым, Шалимовым. Ездили, например, к Саше в гости в Лобню, откуда он родом, выбирались вместе в город.

    Мы с Черчесовым одинаково все понимаем, поэтому нам несложно. Наши взгляды совпадают, а там, где не совпадают, мы спокойно находим истину. Работа с вратарями – это мое. Мы обсуждаем направленность тренировок и в течение какого времени и для каких упражнений вратари должны быть вместе с командой. Какие могут быть споры? Только дискуссии», – сказал специалист.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.06.2017 00:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 13 июня 2017, 05:10

      Значит по сопатке друг друга не бьём?

      1
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      ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 13 июня 2017, 14:26

      Ну чтобы порядок навести
      Так, за грудки потрясти.

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 13 июня 2017, 00:39

      хорошо

      0
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 13 июня 2017, 00:29

      Откровенно, но вратарям, Черчесов лучше бы дал азы искуства.

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