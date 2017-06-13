Тренер сборной России Стауче: «Споры с Черчесовым? Нет, только дискуссии»

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче рассказал о взаимодействии с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым. Отметим, оба ранее были голкиперами «Спартака».

«Нельзя сказать, что мы сильно дружили, когда были в «Спартаке». Общались, здоровались. Дружба, как я понимаю, это когда в гости ходишь, встречаешься семьями. Мы были коллегами, вместе тренировались. Никогда не думал, что придется пересечься в работе. Я живу всегда одним днем. Смотрю только на то, что сейчас делаю, далеко никогда не заглядываю. В «Спартаке» дружил с Мостовым, Шалимовым. Ездили, например, к Саше в гости в Лобню, откуда он родом, выбирались вместе в город.

Мы с Черчесовым одинаково все понимаем, поэтому нам несложно. Наши взгляды совпадают, а там, где не совпадают, мы спокойно находим истину. Работа с вратарями – это мое. Мы обсуждаем направленность тренировок и в течение какого времени и для каких упражнений вратари должны быть вместе с командой. Какие могут быть споры? Только дискуссии», – сказал специалист.