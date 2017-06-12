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    Бубнов считает, что Денисов мог бы принести пользу сборной России

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о полузащитнике «Локомотива» Игоре Денисове. По словам Бубнова, главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову стоило бы вызвать хавбека в национальную команду на Кубок конфедераций.

    «Денисов – в неплохом состоянии в «Локомотиве», это один из сильнейших опорников. В этом составе он мог бы принести пользу. Здесь все-таки играет роль фактор личных отношений с Черчесовым. У нас самая проблемная линия – линия обороны. Ротировать кандидатов можно в средней линии», – сказал Бубнов.

    Кубок конфедераций пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля.

    Источник: Спорт FM

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    12.06.2017 20:27
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 13 июня 2017, 06:25

      Безусловно это потеря, у нас сейчас нет другого такого же опорника.

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 13 июня 2017, 00:21

      Хоть раз " бубен " прав .........

      0
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      Рейтинг: +4024

      raritet 12 июня 2017, 23:46

      насколько помню, Зенит не был бы Зенитом, если бы у него не было такого опорника. Проблема с психологией -это факт. начиная с того инцендента с Гусом, когда Хиддинк его пригласил поздновато в сборную, а Игорь отказался. Явный комплекс неполноценности.

      0
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 12 июня 2017, 21:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пусть сначала вести себя научиться и работать в коллективе.

      -4
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > edw7777 12 июня 2017, 21:20

      он уже год как нормально себя ведет так то и не попадает ни в какие передряги! прежде чем что то написать стоит хоть немного подумать головой! да у него были конфликты, и это не отменяет его профессионализма и то, как он выкладывался в играх за сборную! Это при том, что если у него и были конфликты то только с ЛЕГИОНЕРАМИ, а не с нашими футболистами(Тренер исключение) что в Зените, когда начали делать ставку на легионеров(которая ни к чему хорошему не привела) что в Анжи, когда именно легионеры диктовали условия кто должен выходить на поле! так же и с Черчесовым, который перед игрой с зенитом не поставил игрока якобы из-за того, что тот будет играть против своего будущего клуба(а это уже убивает всю спортивную составляющую игры)! все го конфликты были не на ровном месте! но это все было так распиарено, что теперь во век не отмыться...
      P/S после игры Локо с Уралом, после драки многие начали гнать на Ари, который конечно из подтишка ударил и на каждом углу кричали что что он о себе возомнил, почему он так ведет себя в гостевой стране, так вот у денисова были конфликты в Зените и Анжи именно на такой же почве, так чем же все эти кричащие фанаты лучше Денисова? да ни чем ! разница лишь в том, что денисов говорил конкретно им все это в лицо, а не как большинство писак в интернете! а это делает ему большее уважение!

      4
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 > RedGreenHooligan 12 июня 2017, 21:32

      Мальчик, не груби. Я лучше тебя знаю. Я не фанат, я тренер.

      -2
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      Рейтинг: +2283

      Бриг > RedGreenHooligan 12 июня 2017, 22:48

      Все выкладываются. По умению он сейчас не лучший далеко. И не надо так много слов.

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      Рейтинг: +2283

      Бриг > 12 июня 2017, 22:51

      Что значит: сначала-"самая проблемная линия – линия обороны", потом- "Ротировать кандидатов можно в средней линии»? А Денисов причем?

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Бриг 12 июня 2017, 23:23

      ну да не самый лучший... а то тарасов лучше... Денисов лидер чемпионата на своей позиции по проценту точных передач по отборам и по перехватам в т.ч на половине соперника!

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