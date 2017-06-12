Бубнов считает, что Денисов мог бы принести пользу сборной России

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о полузащитнике «Локомотива» Игоре Денисове. По словам Бубнова, главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову стоило бы вызвать хавбека в национальную команду на Кубок конфедераций.

«Денисов – в неплохом состоянии в «Локомотиве», это один из сильнейших опорников. В этом составе он мог бы принести пользу. Здесь все-таки играет роль фактор личных отношений с Черчесовым. У нас самая проблемная линия – линия обороны. Ротировать кандидатов можно в средней линии», – сказал Бубнов.

Кубок конфедераций пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля.