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Иско выделил важнейший матч для сборной Испании

12 июня 2017, 08:06

Полузащитник сборной Испании Иско доволен своим положением в национальной команде. Он признался, что прошедший сезон был очень удачным для него, но не менее тяжелым от этого.

«Рад, что тренер мне доверяет. Каждый игрок нашей сборной может быть лидером. Мы довольны результатом встречи с Македоний. Мы приехали сюда за тремя очками.

Что касается меня, что я завершил сезон на мажорной ноте. Он получился в этот раз очень длинным. Теперь пришло время отдохнуть.

Предстоящий матч с Италией будет самым важным в нашей группе. Но у нас есть преимущество, так как мы будем играть на своем поле. Надеюсь, что «Сантьяго Бернабеу» поможет нам победить», – считает Иско.

Матч отборочного турнира к чемпионату мира-2018 Испания – Италия запланирован на 2 сентября.

Источник: Marca
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Испания Северная Македония Италия Иско
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