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    Кьеллини не верил в победу Македонии над Испанией

    Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини признался, что следил за результатом параллельного матча, в котором Испания в гостях обыграла Македонию со счетом 2:1.

    «Признаться, никто не рассчитывал, что Македония сможет отобрать очки у Испании, хотя в футболе все бывает. В данном случае важнее то, что мы справились со своей задачей и победили.

    Во втором тайме матча с Лихтенштейном мы были острее и более сосредоточенными на результате. Хочется отметить и поблагодарить наших болельщиков. У нас была отличная атмосфера и великолепный вечер», – приводит слова Кьеллини Rai Sport.

    Матч отборочного турнира к чемпионату мира-2018 Италия – Лихтенштейн закончился со счетом 5:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.06.2017 06:52
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 12 июня 2017, 09:07

      Через пару лет, вас и эти команды будут обыгрывать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 12 июня 2017, 06:59

      тяжяло италии с испанией бороться

      0
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