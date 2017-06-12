Кьеллини не верил в победу Македонии над Испанией

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини признался, что следил за результатом параллельного матча, в котором Испания в гостях обыграла Македонию со счетом 2:1.

«Признаться, никто не рассчитывал, что Македония сможет отобрать очки у Испании, хотя в футболе все бывает. В данном случае важнее то, что мы справились со своей задачей и победили.

Во втором тайме матча с Лихтенштейном мы были острее и более сосредоточенными на результате. Хочется отметить и поблагодарить наших болельщиков. У нас была отличная атмосфера и великолепный вечер», – приводит слова Кьеллини Rai Sport.

Матч отборочного турнира к чемпионату мира-2018 Италия – Лихтенштейн закончился со счетом 5:0.