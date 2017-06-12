Инсинье счастлив, что забил Лихтенштейну

Нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье счастлив, что ему удалось отличиться в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2018 с Лихтенштейном. Он уверен, что команда сможет сохранить победный настрой до матча против Испании, который станет важнейшим в отборочной группе.

«В начале встречи мы действовали немного нетерпеливо. Но во втором тайме мы сыграли более спокойно. Лично за себя рад, что мне удалось забить первый гол в этом матче.

Думаю, со стороны могло показаться, что победа далась нашей команде легко, но это вовсе не так. В сентябрьском матче с Испанией будет тяжело, но если мы покажем целостную командную игру, то сможем доставить им проблемы.

Я горд тем, что ношу футболку сборной Италии с десятым номером. Все, что происходит со мной сейчас, случилось благодаря моей работе в «Наполи». Остаться в неаполитанском клубе было моей мечтой. Я счастлив, что мы смогли договориться с руководством клуба, продлив контракт», – сказал футболист.

Матч отборочного турнира к чемпионату мира-2018 Италия – Лихтенштейн закончился со счетом 5:0.