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  • Матюиди призвал французских болельщиков спеть британский гимн перед матчем с Англией

Матюиди призвал французских болельщиков спеть британский гимн перед матчем с Англией

11 июня 2017, 21:01
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13-го июня сборная Франции примет команду Англии в рамках товарищеской встречи. Полузащитник «ПСЖ» Блейз Матюиди обратился к домашним болельщикам с просьбой спеть британский гимн перед началом встречи, сообщает RMC. Таким образом 30-летний француз предлагает почтить память жертв терактов в Манчестере (22-го мая) и Лондоне (3-го июня).

«В свете последних событий эта страна нуждается в поддержке. Исполнение британского гимна на «Сен-Дени» будет приятным моментом для англичан. Так что, я призываю всех зрителей предстоящего матча сделать это. У них есть еще два дня, чтобы выучить текст», – сказал Матюиди.

Ранее хавбек «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера посвятил победу в Лиге Европы жертвам и пострадавшим от взрывов в Манчестере.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига Франция Англия ПСЖ Матюиди Блейз
Комментарии (2)
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Kazak ne China
1497213768
Гимн Сирии никто не хочет спеть,нет?
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kotmyshka
1497218928
Перевод гимна Великобритании 1 Боже, храни нашу великодушную Королеву, Да здравствует наша благородная Королева, Боже, храни Королеву. Дай ей ратных побед, Счастья и славы, И долгого царствования над нами, Боже, храни Королеву. 2 Господи Боже наш, восстань, Рассей её врагов И приведи к погибели. Посрами усилия их государств, Расстрой их подлые уловки, На Тебя возлагаем нашу надежду, Боже, храни всех нас. 3 Твои избранные дары Благоволи излить на неё; Да царствует она долго. Да защищает она наши законы, И да дарует нам повод Воспевать сердцем и голосом: Боже, храни Королеву. Какой-то он нетолерантный этот гимн...
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