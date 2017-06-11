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    Матюиди призвал французских болельщиков спеть британский гимн перед матчем с Англией

    13-го июня сборная Франции примет команду Англии в рамках товарищеской встречи. Полузащитник «ПСЖ» Блейз Матюиди обратился к домашним болельщикам с просьбой спеть британский гимн перед началом встречи, сообщает RMC. Таким образом 30-летний француз предлагает почтить память жертв терактов в Манчестере (22-го мая) и Лондоне (3-го июня).

    «В свете последних событий эта страна нуждается в поддержке. Исполнение британского гимна на «Сен-Дени» будет приятным моментом для англичан. Так что, я призываю всех зрителей предстоящего матча сделать это. У них есть еще два дня, чтобы выучить текст», – сказал Матюиди.

    Ранее хавбек «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера посвятил победу в Лиге Европы жертвам и пострадавшим от взрывов в Манчестере.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.06.2017 21:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 12 июня 2017, 01:08

      Перевод гимна Великобритании

      1
      Боже, храни нашу великодушную Королеву,
      Да здравствует наша благородная Королева,
      Боже, храни Королеву.
      Дай ей ратных побед,
      Счастья и славы,
      И долгого царствования над нами,
      Боже, храни Королеву.
      2
      Господи Боже наш, восстань,
      Рассей её врагов
      И приведи к погибели.
      Посрами усилия их государств,
      Расстрой их подлые уловки,
      На Тебя возлагаем нашу надежду,
      Боже, храни всех нас.
      3
      Твои избранные дары
      Благоволи излить на неё;
      Да царствует она долго.
      Да защищает она наши законы,
      И да дарует нам повод
      Воспевать сердцем и голосом:
      Боже, храни Королеву.

      Какой-то он нетолерантный этот гимн...

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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 11 июня 2017, 23:42

      Гимн Сирии никто не хочет спеть,нет?

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