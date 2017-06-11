Матюиди призвал французских болельщиков спеть британский гимн перед матчем с Англией

Перевод гимна Великобритании
1
Боже, храни нашу великодушную Королеву,
Да здравствует наша благородная Королева,
Боже, храни Королеву.
Дай ей ратных побед,
Счастья и славы,
И долгого царствования над нами,
Боже, храни Королеву.
2
Господи Боже наш, восстань,
Рассей её врагов
И приведи к погибели.
Посрами усилия их государств,
Расстрой их подлые уловки,
На Тебя возлагаем нашу надежду,
Боже, храни всех нас.
3
Твои избранные дары
Благоволи излить на неё;
Да царствует она долго.
Да защищает она наши законы,
И да дарует нам повод
Воспевать сердцем и голосом:
Боже, храни Королеву.
Какой-то он нетолерантный этот гимн...
13-го июня сборная Франции примет команду Англии в рамках товарищеской встречи. Полузащитник «ПСЖ» Блейз Матюиди обратился к домашним болельщикам с просьбой спеть британский гимн перед началом встречи, сообщает RMC. Таким образом 30-летний француз предлагает почтить память жертв терактов в Манчестере (22-го мая) и Лондоне (3-го июня).
«В свете последних событий эта страна нуждается в поддержке. Исполнение британского гимна на «Сен-Дени» будет приятным моментом для англичан. Так что, я призываю всех зрителей предстоящего матча сделать это. У них есть еще два дня, чтобы выучить текст», – сказал Матюиди.
Ранее хавбек «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера посвятил победу в Лиге Европы жертвам и пострадавшим от взрывов в Манчестере.