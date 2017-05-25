Эррера: «Посвящаю победу жертвам теракта в Манчестере»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера посвятил победу в Лиге Европы жертвам взрывов на «Манчестер Арене». 22-го мая в концертном зале погибли 22 человек и по меньшей мере 59 получили ранения. По версии BBC, теракт осуществил смертник.

«Я хочу посвятить победу жертвам теракта. Это просто футбол, а то, что произошло два дня назад, – просто ужасно. Все мы хотим мира во всем мира. Обычного мира, в котором есть уважение. Мы обычные футболисты, но мы владеем широко аудиторией, и поэтому хотим донести призыв жить в нормальном мире. Случившееся имело место в Манчестере, но борьба за мир должна быть везде. Пожалуйста, давайте без терактов и смертей», – сказал 27-летний испанец.

Трофей позволил «МЮ» вернуть себе звание самого титулованного клуба Англии.