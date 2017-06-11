Источник: в случае ухода из «Реала» Мората станет самым дорогим игроком в истории испанского футбола

Вчера «Бомбардир» писал о договоренности между «МЮ» и «Реалом» по трансферу нападающего Альваро Мораты. Сумма возможного трансфера оценивается в 73 миллиона евро. В таком случае 24-летний испанец установит новый национальный рекорд по трансферной стоимости.

Топ-5 самых дорогих трансферов испанских футболистов:

1. Фернандо Торрес из «Ливерпуля» в «Челси» за 58,5 миллионов евро (январь 2011 года)

2. Гаиска Мендьета из «Валенсии» в «Лацио» за 48 миллионов (июль 2002)

3. Хуан Мата из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» за 44,73 миллионов (январь 2014)

4. Давид Вилья из «Валенсии» в «Барселону» за 40 миллионов (май 2010)

5. Хави Мартинес из «Атлетика» в «Баварию» за 40 миллионов (август 2012)