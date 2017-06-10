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    Мутко заявил, что сборная России переживает сложный период в своей истории

    Президент РФС Виталий Мутко оценил готовность сборной России к предстоящему Кубку конфедераций. По его словам, национальная команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова движется в правильном направлении.

    «Сборная России переживает сложный период в своей истории. Она обновлена, это новая команда, и главная ее задача сейчас – подготовка к чемпионату мира. Как, наверное, и у многих других участников Кубка конфедераций. Мы не играли официальные матчи, только контрольные, как их сейчас называют. Но по накалу они все равно не сравнятся. Так что на официальном турнире нам очень важно ответить на вопросы, где мы находимся, что у нас и как. Но судя по тому, как работает главный тренер команды, как настроены игроки, мы движемся в правильном направлении. И абсолютно уверен, что этот труд команды Станислава Черчесова принесет результат.

    Когда у нас сразу после назначения Черчесова игра не менялась, я, как и вы, в чем-то сомневался. Но старался следить за работой, нашел время на два дня съездить в Инсбрук и увидел, что делается-то все правильно. Мне сложно сейчас прогнозировать, даст это результат или нет. Но у меня есть надежда, что даст. Труд всегда должен вознаграждаться результатом. Я давно в футболе и знаю, что такое роль тренера – она больше чем 50 процентов, и значительно. Мы сейчас видим, что у сборной есть желание. Все же видят, как Джикия ценой возможной травмы спасает ворота, как Зобнин не задумываясь идет в единоборство. Это говорит о том, что есть настрой. Я видел, что есть и теория – все грамотно сейчас в сборной сделано.

    Но в футболе как бывает — один неудачный матч, и тебя сразу прибивают… Поддержка очень важна, у нас ведь новая команда. Ей еще только предстоит почувствовать уверенность в себе. Посмотрите на Головина последние 20 минут игры с Венгрией — взял инициативу, начал финтить, красота! А все потому, что раскрылся, почувствовал уверенность. Он может. И Миранчук может. Таким ребятам нужна поддержка. Нельзя набрасываться, если они оступаются.

    Всегда ставим максимальные задачи. Глобальная — готовить команду к чемпионату мира. Но хочется, чтобы и на Кубке конфедераций ребята как можно больше сыграли и дошли до финала. Есть желание выиграть турнир. Вот только амбиции надо подкрепить самоотдачей, желанием и тактической выучкой», — сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.06.2017 08:54
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +459

      77SAM 12 июня 2017, 22:00

      "Куда ты тропинка, меня привела"...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 10 июня 2017, 17:05

      Сложный период - это руководство Мутка и позорное место сборной в мировом рейтинге. Тебя, Муток, будут долго помнить за 63 позицию.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 июня 2017, 13:58

      Во блин открыл истину !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 10 июня 2017, 13:37

      Сборная России переживает тебя, но никак не переживёт.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3490

      Fancyfall 10 июня 2017, 13:25

      а где и когда легко?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 июня 2017, 12:33

      Потому что мы бьемся за свою страну-людям променявшим Родину на английский отстой этого не понять.

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 10 июня 2017, 12:33

      К сожалению, сборную России в последнее время много критикуют.
      А всё потому что Мутко и Черчесов слишком много на себя взяли и ВЗВАЛИЛИ, а нести не хотят!
      Слишком уж ГРУЗ ответственности оказался ТЯЖКИМ!
      Как лебедь, рак и щука ЗАКУСИЛИ они удила сборной, а вытащить НЕ МОГУТ!
      А воз и ныне там и даже на миллиметр не сдвинулся с места!

      Не хватает УМА и сил!

      У Черчесова ЯВНО хромает тренировочный процесс!
      Игроки НАПРОЧЬ отказываются ПОНИМАТЬ и выполнять тренерские установки!
      Тут, одно их двух!
      Либо игроки ничего НЕ ПОНИМАЮТ, либо Черчесов не может им растолковать так, чтобы до игроков ДОШЛО, куда бежать и ЧТО ДЕЛАТЬ!!!
      Можно пешком ходить по полю и забить ВОСЕМЬ, а можно носиться, как УГОРЕЛЫЕ и пропустить ВОСЕМЬ!
      И тут дело даже не в физике, а в полном ОТСУТСТВИИ у игроков сборной футбольной МЫСЛИ на поле!
      Каждый игрок должен уметь мыслить на поле! Каждый!
      А если их этому на тренировке не учат, а если и учат, то не пойми как и по остаточному принципу?
      Результат всегда показывает, кто и как умеет мыслить на футбольном поле и подводит итог проделанной работы!
      Если выиграли, значит, всё сделали чтобы ПОБЕДИТЬ, если проиграли, значит мало сделали для того, чтобы ПОБЕДИТЬ!
      Но результат не ради результата, а ради дальнейших побед и повышения футбольного мастерства, для стабильного и ровного выступления в турнире, без спадов и провалов.
      Стасу Черчесову надо подтянуть методику преподавания футбольного мастерства на тренировках!
      За счёт того, что не было командной игры, игра сборной была КОРЯВОЙ и РВАНОЙ, особенно у ворот соперника.
      Кому такая голая однобокая и перекошенная ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ Черчесова нужна???
      За неё очки не начисляют и медали НЕ ДАЮТ???
      То-то и оно!!!
      Ну, Саламыч! Держись!
      Отвечать Вам придётся по полной программе невразумительной игры сборной!

      0
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      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 10 июня 2017, 10:54

      Самый сложный период был это ЧМ 2002 РФ-Япония

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 10 июня 2017, 10:20

      Затянулся этот футбол Мудковского периода

      0
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ > acer2003 10 июня 2017, 11:41

      согласен

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      Рейтинг: +245

      Тамхар 10 июня 2017, 09:48

      И (надо же!) совпал этот период с периодом правления вашей банды! Не везет и все! Ни вам, ни нашему футболу...

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