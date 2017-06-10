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  • Мутко заявил, что сборная России переживает сложный период в своей истории

Мутко заявил, что сборная России переживает сложный период в своей истории

10 июня 2017, 08:54
20

Президент РФС Виталий Мутко оценил готовность сборной России к предстоящему Кубку конфедераций. По его словам, национальная команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова движется в правильном направлении.

«Сборная России переживает сложный период в своей истории. Она обновлена, это новая команда, и главная ее задача сейчас – подготовка к чемпионату мира. Как, наверное, и у многих других участников Кубка конфедераций. Мы не играли официальные матчи, только контрольные, как их сейчас называют. Но по накалу они все равно не сравнятся. Так что на официальном турнире нам очень важно ответить на вопросы, где мы находимся, что у нас и как. Но судя по тому, как работает главный тренер команды, как настроены игроки, мы движемся в правильном направлении. И абсолютно уверен, что этот труд команды Станислава Черчесова принесет результат.

Когда у нас сразу после назначения Черчесова игра не менялась, я, как и вы, в чем-то сомневался. Но старался следить за работой, нашел время на два дня съездить в Инсбрук и увидел, что делается-то все правильно. Мне сложно сейчас прогнозировать, даст это результат или нет. Но у меня есть надежда, что даст. Труд всегда должен вознаграждаться результатом. Я давно в футболе и знаю, что такое роль тренера – она больше чем 50 процентов, и значительно. Мы сейчас видим, что у сборной есть желание. Все же видят, как Джикия ценой возможной травмы спасает ворота, как Зобнин не задумываясь идет в единоборство. Это говорит о том, что есть настрой. Я видел, что есть и теория – все грамотно сейчас в сборной сделано.

Но в футболе как бывает — один неудачный матч, и тебя сразу прибивают… Поддержка очень важна, у нас ведь новая команда. Ей еще только предстоит почувствовать уверенность в себе. Посмотрите на Головина последние 20 минут игры с Венгрией — взял инициативу, начал финтить, красота! А все потому, что раскрылся, почувствовал уверенность. Он может. И Миранчук может. Таким ребятам нужна поддержка. Нельзя набрасываться, если они оступаются.

Всегда ставим максимальные задачи. Глобальная — готовить команду к чемпионату мира. Но хочется, чтобы и на Кубке конфедераций ребята как можно больше сыграли и дошли до финала. Есть желание выиграть турнир. Вот только амбиции надо подкрепить самоотдачей, желанием и тактической выучкой», — сказал Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия Мутко Виталий
Комментарии (20)
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Garrincha58
1497074470
кстати о сложностях у вас там все сложно в стране сложно в экономике сложно на внешней политике тоже сложно у вас только у самих все прекрасно счета в швейцарских банках растут с неимоверной быстротой а народ лапу сосет как медведь зимой
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KG_Osh
1497074544
Ну пора тебя тоже Мутко на пенсию а то ждемс ждемс а толку нету от тебя ну извини, на место Мутко достойный кандидат Слуцкий или Бубнов))). ну пора ребята пора((((
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Garrincha58
1497074577
что вы господин Мутко делаете полезного стране и за что вам зарплату платят?
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Garrincha58
1497075007
задать бы вопрос Президенту- почему у нас в футболе те которые разбираются и понимают толк далеки от футбола, а те кто ничего в этом не смыслит(Мутко Прядкин Сорокин Лебедев и еще многие)эти все посты разобрали и уничтожают футбол на корню
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VikNMar
1497076679
При таком руководстве как " мудко " , этот период затянется надолго ......
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ДiMaNы4
1497077008
Интересная вещь, Мутко ты вообще дурак? Ты говоришь про новую сборную??? Об этом надо было думать еще в 2012 году. Все говорили, что нужно наигрывать молодежь, нужно строить сборную. Сейчас перед самым кк и чм надумали перестроить команду? А, ну да, в случаи поражения, будет ссылаться на то, что новая сборная, только перестраивается. Одна радует, что у нашей сборной появилось жения играть, биться, бороться!!!! Когда в твоем составе нет игроков которые зарабатывают миллионы, видно что игроки играют за страну, это главное что хотели бы болельщики от сборной, но результат не менее важен, но результат в футболе это удивительная вещь, футбол это не только мастерство, но еще и удача, желанию Сборной России удачи, а желания у них есть и тренер работает в правильном направлении!!!!
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Тамхар
1497077300
И (надо же!) совпал этот период с периодом правления вашей банды! Не везет и все! Ни вам, ни нашему футболу...
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Проекция LADA Priora Coup
1497081274
Самый сложный период был это ЧМ 2002 РФ-Япония
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lekseij2007
1497091052
Сборная России переживает тебя, но никак не переживёт.
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77SAM
1497294042
"Куда ты тропинка, меня привела"...
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