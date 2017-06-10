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    Глушаков: «Видаль и Санчес? Не в первый раз играем с такими футболистами»

    Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился наблюдениями от товарищеского матча с командой Чили, который завершился вничью (1:1). Также хавбек оценил игру футболистов соперника – Артуро Видаля и Алексиса Санчеса.

    «Подготовка к Кубку конфедераций идет и у нас, и у Чили. Поэтому нормально сыграли, выполнили установку тренера. Есть еще над чем работать, есть моменты, где мы допускали ошибки. Впереди еще неделя до официальных матчей, поэтому есть возможность эти ошибки исправить.

    Похожа ли игра Чили на игру чемпиона Южной Америки? Мы не знаем, в каком они состоянии и как складывается их тренировочный процесс. Может, у них высокие физические нагрузки, а может, была такая тактика на игру. Каждый соперник по-своему настраивается.

    Видаль – опытный игрок мирового уровня. Не в первый раз играем с такими футболистами. Санчес тоже хороший футболист, у которого креатив просто зашкаливает. Думаю, таких резких, быстрых и техничных игроков мало. Это футбол – где-то кто-то не добежал, не доиграл. Все складывается из нескольких факторов, поэтому и пропустили гол.

    Отсутствие каждого футболиста сказывается на нас. У нас много травмированных и тех, кто пропускает Кубок конфедераций. Отрабатываем ли на тренировках удары через себя? Если бы я отрабатывал, то не выходил бы на матчи.

    Чувствовали ли сегодня легкость после нагрузок? У всех по-разному. Говорили на эту тему с ребятами сегодня. Я чувствую себя лучше, чем после матча с Венгрией», – сказал Глушаков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.06.2017 06:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +664

      Небесная 12 июня 2017, 00:55

      Ну рассмешил)). Не в первый раз он играл с такими футболистами. Во сне что ли? Или на приставке?

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      Рейтинг: +255

      aleksander 11 июня 2017, 00:00

      Очень интересно когда он играл против этих футболистов за клуб( Артуро Видаля и Алексиса Санчеса), да и за сборную???!!! ни Локо ни Спам не играли против них, чтобы делать такие заявления... Чили просто позвололили так играть,это товорняк!!! а на кубке будет по -другому!! если конечно попадете в 1/2 финала,чего очень искренне желаю, по желанию и выкладке видно что моЖЖЖете!!!

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