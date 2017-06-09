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    Мутко: «Черчесов в любом случае продолжит работать со сборной и готовить ее к ЧМ-2018»

    Президент РФС Виталий Мутко сказал о том, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов останется в должности вне зависимости от выступления на Кубке конфедераций.

    «На мой взгляд, Черчесов – растущий и в хорошем смысле амбициозный тренер. Поэтому я считаю, что так можно сказать: он в любом случае продолжит работать, готовить команду к ЧМ-2018. Вы же знаете мой подход: я перед каждым турниром продлевал контракт с тренером, чтобы он выходил и не думал, что с ним будет дальше», – сказал Мутко.

    Черчесов возглавил сборную 11 августа 2016 года. Прежде россиянин на протяжении одного сезона тренировал «Легию», с которой выиграл чемпионат и Кубок Польши. Кубок конфедераций пройдет с 17-го июня по 2-е июля в четырех городах России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.06.2017 22:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +30

      Kavkazec 07 10 июня 2017, 01:41

      муДко давай обратно Капелло верни.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 9 июня 2017, 22:22

      Уж что что, а подход нам известен...

      2
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 9 июня 2017, 22:06

      не так давно, несколько дней назад уже была такая новость на этом сайте
      бомбардир повторяется или Мутко?)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 9 июня 2017, 22:04

      да-да, нам знаком такой подход. а потом увольнял с компенсацией и нанимал другого.

      8
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