Мутко: «Черчесов в любом случае продолжит работать со сборной и готовить ее к ЧМ-2018»

Президент РФС Виталий Мутко сказал о том, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов останется в должности вне зависимости от выступления на Кубке конфедераций.

«На мой взгляд, Черчесов – растущий и в хорошем смысле амбициозный тренер. Поэтому я считаю, что так можно сказать: он в любом случае продолжит работать, готовить команду к ЧМ-2018. Вы же знаете мой подход: я перед каждым турниром продлевал контракт с тренером, чтобы он выходил и не думал, что с ним будет дальше», – сказал Мутко.

Черчесов возглавил сборную 11 августа 2016 года. Прежде россиянин на протяжении одного сезона тренировал «Легию», с которой выиграл чемпионат и Кубок Польши. Кубок конфедераций пройдет с 17-го июня по 2-е июля в четырех городах России.