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    Комитет по этике не сможет применить санкций к Слуцкому после его назначения в «Халл»

    Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что ведомство не сможет применить никаких санкций к новому главному тренеру «Халла» Леониду Слуцкому.

    «Пока его невозможно привлечь к ответственности, поскольку он перестал быть субъектом футбола Российской Федерации. Его можно будет привлечь к ответственности только после того, как он вновь станет субъектом российского футбола», – сказал Андреев.

    Напомним, летом 2016 года Слуцкий в эфире Матч ТВ заявил, что российского футбольного арбитра можно ударить.

    Источник: ТАСС

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    09.06.2017 17:19
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 10 июня 2017, 11:11

      Да Еськова, Безбородова за их судейство не только ударить можно, а нужно! И не только ударить!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3490

      Fancyfall 9 июня 2017, 21:20

      а как же срок давности? )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 июня 2017, 18:49

      Российского арбитра не только можно ударить, а нужно избить за его судейство.

      5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Аvenger 10 июня 2017, 08:00

      Пожалуй Вы правы, пора. Самый страшный комитет по санкциям,
      это комитет по этике и они уже думают как наказать меня и Слуцкого

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 9 июня 2017, 18:30

      Все свои в этом комитете, со Слуцким.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 9 июня 2017, 18:09

      Председатель комиков)))

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 9 июня 2017, 18:03

      Какие санкции? Не ударил же )

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 9 июня 2017, 17:55

      Развели комитетов.мать вашу.Безработицы у вас точно не будет.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июня 2017, 17:41

      Во Андреев чихнул ! "Где ж ты раньше был .... целовался с кем .... " Год прошел . А субьект - уже не субьект .

      3
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