Комитет по этике не сможет применить санкций к Слуцкому после его назначения в «Халл»

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что ведомство не сможет применить никаких санкций к новому главному тренеру «Халла» Леониду Слуцкому.

«Пока его невозможно привлечь к ответственности, поскольку он перестал быть субъектом футбола Российской Федерации. Его можно будет привлечь к ответственности только после того, как он вновь станет субъектом российского футбола», – сказал Андреев.

Напомним, летом 2016 года Слуцкий в эфире Матч ТВ заявил, что российского футбольного арбитра можно ударить.