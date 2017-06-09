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    Гончаренко видит Головина в серьезном европейском клубе

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает полузащитника Александра Головина крайне перспективным. Футболист имеет все шансы попасть в один из серьезных европейских клубов в будущем.

    – Обсуждали с Головиным информацию об интересе к нему со стороны «Челси», которая оказалась ложной?

    – Не обсуждали. Он сейчас в сборной. Я могу написать ему смс, поздравить с победой. А в будущем почему бы и нет?

    – В смысле?

    – Перспектива у этого игрока такова, что все может быть.

    – Именно «Челси»?

    – Почему «Челси»? Почему мы исключаем «Реал», «Барселону» или «Баварию»?

    – Потому что у нас фактически никто там не играл. Разве что Аршавин недолгое время успешно выступал в лондонском «Арсенале».

    – А разве мы в свое время могли представить, что Аршавин будет играть в «Арсенале» и забьет «Ливерпулю» четыре гола?!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.06.2017 07:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24996

      bset 9 июня 2017, 08:01

      Надо еще очень много и упорно работать. Причем придется работать за весь российский футбол. Ведь судя по нашем менталитету, топ-клуб несколько раз подумает, прежде чем связаться с русским.

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