Гончаренко видит Головина в серьезном европейском клубе

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает полузащитника Александра Головина крайне перспективным. Футболист имеет все шансы попасть в один из серьезных европейских клубов в будущем.

– Обсуждали с Головиным информацию об интересе к нему со стороны «Челси», которая оказалась ложной?

– Не обсуждали. Он сейчас в сборной. Я могу написать ему смс, поздравить с победой. А в будущем почему бы и нет?

– В смысле?

– Перспектива у этого игрока такова, что все может быть.

– Именно «Челси»?

– Почему «Челси»? Почему мы исключаем «Реал», «Барселону» или «Баварию»?

– Потому что у нас фактически никто там не играл. Разве что Аршавин недолгое время успешно выступал в лондонском «Арсенале».

– А разве мы в свое время могли представить, что Аршавин будет играть в «Арсенале» и забьет «Ливерпулю» четыре гола?!