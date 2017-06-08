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«Челси» готов заплатить 100 миллионов за Лукаку

8 июня 2017, 21:43
11

«Челси» ищет замену Диего Косте, который покинет клуб летом из-за конфликта с Антонио Конте. Клуб обратил внимание на форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку.

«Эвертон» требует за бельгийского нападающего 100 миллионов фунтов. В «Челси» готовы пойти на такой шаг и заплатить требуемую сумму. В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги Лукаку провел 37 матчей, забив 25 голов и сделав шесть голевых передач.

Сообщается, что альтернативным вариантом усиления атаки лондонцы видят форварда «Реала» Альваро Морату.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Эвертон Челси Лукаку Ромелу
Комментарии (11)
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dddolphin
1496947544
хренассе ценники...
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BlackMurder
1496947647
Он же играл в челси или я путаю?
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Михаил_Боярский
1496947689
Клоунада. Сами слили чтоб за сотку потом вернуть.
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Томь вперёд
1496948495
И смех и грех! Отдать за бесценок, что бы потом за бешеные деньги вернуть!
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kykyi
1496948914
Купите лучше весь Зенит или Динамо, целиком. И выпустите их на поле разом. 20 лишних футболистов всяко забьют больше голов чем один Лукаку. По крайней мере измором возьмут, не устанут. При таком таком раскладе им все равно бегать не придется. И деньги сэкономите.
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Эд1970
1496953635
За такие деньги купить лучше Морату.
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bakha23
1497011514
И за таких денег потом давить будут и плохо
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Berikosha
1497013973
без косты тяжко будет
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Pourport
1497031006
Отличный нап,под схемы аристократов!Коста хоть и техничен но сильно косячит,столько моментов запорол а там мячи просто ногой дай!В этом сезоне мог полтос наколотить,но ленится,если ставим цели в ЛЧ нашуметь то нужны быстрые напы+молодые таланты по типо Делли Алли.
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