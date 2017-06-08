«Челси» готов заплатить 100 миллионов за Лукаку

«Челси» ищет замену Диего Косте, который покинет клуб летом из-за конфликта с Антонио Конте. Клуб обратил внимание на форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку.

«Эвертон» требует за бельгийского нападающего 100 миллионов фунтов. В «Челси» готовы пойти на такой шаг и заплатить требуемую сумму. В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги Лукаку провел 37 матчей, забив 25 голов и сделав шесть голевых передач.

Сообщается, что альтернативным вариантом усиления атаки лондонцы видят форварда «Реала» Альваро Морату.