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    «Челси» готов заплатить 100 миллионов за Лукаку

    «Челси» ищет замену Диего Косте, который покинет клуб летом из-за конфликта с Антонио Конте. Клуб обратил внимание на форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку.

    «Эвертон» требует за бельгийского нападающего 100 миллионов фунтов. В «Челси» готовы пойти на такой шаг и заплатить требуемую сумму. В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги Лукаку провел 37 матчей, забив 25 голов и сделав шесть голевых передач.

    Сообщается, что альтернативным вариантом усиления атаки лондонцы видят форварда «Реала» Альваро Морату.

    Источник: Goal.com

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    08.06.2017 21:43
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 9 июня 2017, 20:56

      Отличный нап,под схемы аристократов!Коста хоть и техничен но сильно косячит,столько моментов запорол а там мячи просто ногой дай!В этом сезоне мог полтос наколотить,но ленится,если ставим цели в ЛЧ нашуметь то нужны быстрые напы+молодые таланты по типо Делли Алли.

      0
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 9 июня 2017, 16:12

      без косты тяжко будет

      0
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      Рейтинг: +87

      bakha23 9 июня 2017, 15:31

      И за таких денег потом давить будут и плохо

      0
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 8 июня 2017, 23:27

      За такие деньги купить лучше Морату.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 8 июня 2017, 22:08

      Купите лучше весь Зенит или Динамо, целиком. И выпустите их на поле разом. 20 лишних футболистов всяко забьют больше голов чем один Лукаку. По крайней мере измором возьмут, не устанут. При таком таком раскладе им все равно бегать не придется. И деньги сэкономите.

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 8 июня 2017, 22:01

      И смех и грех! Отдать за бесценок, что бы потом за бешеные деньги вернуть!

      5
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      Рейтинг: +39

      Kuzov > Томь вперёд 9 июня 2017, 02:00

      Аля Погба)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 8 июня 2017, 21:48

      Клоунада. Сами слили чтоб за сотку потом вернуть.

      4
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      Рейтинг: +149

      Sarco999 > Михаил_Боярский 8 июня 2017, 22:07

      Не сами , его конкретно один человек слил , и конкретно настоял на том , что бы продали без права выкупа чтобы дороже было , этот же человек продал КДБ , Салаха , Бертрана ,итд

      0
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      Рейтинг: +2735

      BlackMurder 8 июня 2017, 21:47

      Он же играл в челси или я путаю?

      1
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 8 июня 2017, 21:45


      хренассе ценники...

      0
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