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    Черчесов: «Чили? Россия старается подбирать сложных соперников»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против Чили.

    Напомним, встреча между командами пройдет в пятницу, 9 июня на «ВЭБ Арене». Начало игры – в 19:00 по московскому времени.

    – Чили, наверное, самый сложный соперник при вас в качестве главного тренера? Все-таки четвертое место в рейтинге ФИФА?

    – А бельгийцы на каком месте? Мы играли со всеми сложными командами. Хотя эти выделяются. Стараемся подбирать сложных соперников. А что касается Чили, на том континенте слабые команды не выигрывают континентальные кубки.

    – Чили – тоже участник Кубка конфедераций. Прибережете ли какие-то козыри, чтобы играть с командой в плей-офф?

    – Были бы козыри, а мы уж найдем где спрятать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.06.2017 16:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 8 июня 2017, 19:41

      Завтра нас порвут как тузик грелку,думаю 3-1 пролетим:)

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 июня 2017, 18:44

      Самый сложный противник были венгры и Лысый выиграл у них, правда они сами
      гол себе забили и один привезли. А козыри у него в кармане, только одна шестерка.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 8 июня 2017, 18:28

      Понтов у Черчеса выше крыши....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +66

      Viruss28 8 июня 2017, 17:52

      Только бы не получилось как раньше! Товарищеские рвем всех, а как что посерьезней то .....Всё-таки главное официальные игры!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 8 июня 2017, 17:25

      Эх , были бы козыри ! А рукав всегда найдется ! Только прятать нечего .

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