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  • Черчесов: «Чили? Россия старается подбирать сложных соперников»

Черчесов: «Чили? Россия старается подбирать сложных соперников»

8 июня 2017, 16:36
5

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против Чили.

Напомним, встреча между командами пройдет в пятницу, 9 июня на «ВЭБ Арене». Начало игры – в 19:00 по московскому времени.

– Чили, наверное, самый сложный соперник при вас в качестве главного тренера? Все-таки четвертое место в рейтинге ФИФА?

– А бельгийцы на каком месте? Мы играли со всеми сложными командами. Хотя эти выделяются. Стараемся подбирать сложных соперников. А что касается Чили, на том континенте слабые команды не выигрывают континентальные кубки.

– Чили – тоже участник Кубка конфедераций. Прибережете ли какие-то козыри, чтобы играть с командой в плей-офф?

– Были бы козыри, а мы уж найдем где спрятать.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Товарищеские матчи Россия Чили Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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dok66
1496931940
Эх , были бы козыри ! А рукав всегда найдется ! Только прятать нечего .
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Viruss28
1496933530
Только бы не получилось как раньше! Товарищеские рвем всех, а как что посерьезней то .....Всё-таки главное официальные игры!
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acer2003
1496935738
Понтов у Черчеса выше крыши....
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vladimir-7
1496936691
Самый сложный противник были венгры и Лысый выиграл у них, правда они сами гол себе забили и один привезли. А козыри у него в кармане, только одна шестерка.
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Psih86
1496940098
Завтра нас порвут как тузик грелку,думаю 3-1 пролетим:)
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