Черчесов: «Чили? Россия старается подбирать сложных соперников»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против Чили.

Напомним, встреча между командами пройдет в пятницу, 9 июня на «ВЭБ Арене». Начало игры – в 19:00 по московскому времени.

– Чили, наверное, самый сложный соперник при вас в качестве главного тренера? Все-таки четвертое место в рейтинге ФИФА?

– А бельгийцы на каком месте? Мы играли со всеми сложными командами. Хотя эти выделяются. Стараемся подбирать сложных соперников. А что касается Чили, на том континенте слабые команды не выигрывают континентальные кубки.

– Чили – тоже участник Кубка конфедераций. Прибережете ли какие-то козыри, чтобы играть с командой в плей-офф?

– Были бы козыри, а мы уж найдем где спрятать.