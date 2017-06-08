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Главный тренер «Рубина» Грасия отправлен в отставку

8 июня 2017, 14:40
14

«Рубин» объявил об отставке Хави Грасии с поста главного тренера команды. Руководство казанского клуба и испанский специалист пришли к соглашению о досрочном расторжении контракта.

«Клуб выражает признательность тренеру за работу и самоотдачу. Вместе с главным тренером клуб покидают его помощники: Хуан Солья, Иньиго Артеага, Ибан Андрес и Хуан Мартинес. ФК «Рубин» благодарит Хавьера Грасию и его штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении «Рубина».

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги команда под руководством Грасии заняла девятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Рубина» станет Курбан Бердыев.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Грасия Хави
Комментарии (14)
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hevbn 28
1496923680
Еще когда Грасия только приходил в Рубин мне это казалось странным ,тренер имел за плечами вылет с Осасуной в Сегунду , а потом он работал с Малагой ,которая мало того, что была типичным середняком так еще и играла слишком уж уныло. Так что провальный сезон команды это не совсем вопрос к тренеру ,это вопрос к людям которые его нанимали ( Грасия с Рубином показал свой уровень).
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maxon1256
1496923806
Последние две недели заходил на сайт, в надежде увидеть эту новость! Напьюсь от счастья. p.s. Теперь буду ждать пока Бекиича официально назначат
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dok66
1496926922
Теперь наконец и БКБ можно официально назначить главным . А не придумывать для него должность в штате клуба .
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hunta
1496929317
Этот хоть не плачет, в отличие от Луческу....
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Томь вперёд
1496929883
Бекиич - Велком!!!
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anatolik25
1496931590
Ну наконец то)))
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Супермачо
1496933400
Команда ух просто. 2 Хуана и Ибан. ))) Про бабосы что-то ничего не пишут. Сколько чемоданов вывезли?
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яйва-яйва
1496935206
пора уже!
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OfaZavr
1496935416
С первого сезона не получилось, но могли бы дать ещё работать. Так быстро обновленная команда не строится.
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acer2003
1496936093
Выперли Хуанов,Ибанов и Хавов )))
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