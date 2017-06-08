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    Главный тренер «Рубина» Грасия отправлен в отставку

    «Рубин» объявил об отставке Хави Грасии с поста главного тренера команды. Руководство казанского клуба и испанский специалист пришли к соглашению о досрочном расторжении контракта.

    «Клуб выражает признательность тренеру за работу и самоотдачу. Вместе с главным тренером клуб покидают его помощники: Хуан Солья, Иньиго Артеага, Ибан Андрес и Хуан Мартинес. ФК «Рубин» благодарит Хавьера Грасию и его штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении «Рубина».

    В минувшем сезоне российской Премьер-лиги команда под руководством Грасии заняла девятое место в турнирной таблице.

    Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Рубина» станет Курбан Бердыев.

    Источник: ФК «Рубин»

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    08.06.2017 14:40
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 8 июня 2017, 18:34

      Выперли Хуанов,Ибанов и Хавов )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 июня 2017, 18:23

      С первого сезона не получилось, но могли бы дать ещё работать. Так быстро обновленная команда не строится.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 8 июня 2017, 18:20

      пора уже!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 8 июня 2017, 17:50

      Команда ух просто. 2 Хуана и Ибан. ))) Про бабосы что-то ничего не пишут. Сколько чемоданов вывезли?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +65

      anatolik25 8 июня 2017, 17:19

      Ну наконец то)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 8 июня 2017, 16:51

      Бекиич - Велком!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5113

      hunta 8 июня 2017, 16:41

      Этот хоть не плачет, в отличие от Луческу....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 8 июня 2017, 16:02

      Теперь наконец и БКБ можно официально назначить главным . А не придумывать для него должность в штате клуба .

      1
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 8 июня 2017, 15:10

      Последние две недели заходил на сайт, в надежде увидеть эту новость! Напьюсь от счастья.
      p.s. Теперь буду ждать пока Бекиича официально назначат

      6
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      Рейтинг: +886

      xColaz > maxon1256 8 июня 2017, 15:37

      Поздравляю! Сам ждал такой новости год назад. Но в итоге тоже доволен (Спартак)^^

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 8 июня 2017, 15:08

      Еще когда Грасия только приходил в Рубин мне это казалось странным ,тренер имел за плечами вылет с Осасуной в Сегунду , а потом он работал с Малагой ,которая мало того, что была типичным середняком так еще и играла слишком уж уныло. Так что провальный сезон команды это не совсем вопрос к тренеру ,это вопрос к людям которые его нанимали ( Грасия с Рубином показал свой уровень).

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