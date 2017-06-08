Главный тренер «Рубина» Грасия отправлен в отставку

«Рубин» объявил об отставке Хави Грасии с поста главного тренера команды. Руководство казанского клуба и испанский специалист пришли к соглашению о досрочном расторжении контракта.

«Клуб выражает признательность тренеру за работу и самоотдачу. Вместе с главным тренером клуб покидают его помощники: Хуан Солья, Иньиго Артеага, Ибан Андрес и Хуан Мартинес. ФК «Рубин» благодарит Хавьера Грасию и его штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении «Рубина».

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги команда под руководством Грасии заняла девятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Рубина» станет Курбан Бердыев.