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Месси не вошел в сборную Лиги чемпионов

7 июня 2017, 08:29
34

Опубликован состав символической сборной Лиги чемпионов по версии издания France Football. Стоит отметить, что в нее не вошел нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который стал вторым бомбардиром турнира с 11-ю голами.

Состав сборной выглядит следующим образом: Джанлуиджи Буффон, Дани Алвес, Леонардо Бонуччи (все – «Ювентус»), Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич (все – «Реал»), Фабиньо, Тома Лема (оба – «Монако»), Пауло Дибала («Ювентус»), Неймар («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).

Месси, по версии издания, удостоился лишь места на скамейке запасных.

Источник: Francefootball
Лига чемпионов Ювентус Реал Монако Барселона Рамос Серхио Марсело Месси Лионель Роналду Криштиану Буффон Джанлуиджи Модрич Лука Алвес Дани Бонуччи Леонардо Неймар Дибала Пауло Фабиньо Лемар Тома
Комментарии (34)
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Чеба
1496813897
Всерьез эту символическую сборную, можно тогда не воспринимать!
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Garrincha58
1496815277
а чем Буффон лучший пропускает в финале аж 4 и Лема и Неймар что там делают? если кто и достоин то это Алвес Бонуччи Роналду Модрич остальные с переменным успехом
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NEMETSRUS
1496815793
ну не вошел и не вошел
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Томь вперёд
1496817756
Ох уж эти многочисленные "рейтинги" и "сборные"... Толку никакого, зато лишний повод попи....ь!
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Черемшанец
1496820045
так то Месси лучший бомбардир!!, у Роналдо 3 мяча из оффсайдов засчитаны!:)) Месси из оффсайда тоже забивал Ювентусу, но не засчитали!:)) это как то совсем неправильно, одному засчитывать голы из оффсайда другому нет!!:))
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Дядя Серёжа
1496821840
А оно ему надо?
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giluxa1963
1496822255
что заслужил то и получил по идеи в этой сборной место игрокам Барселоны нет играли они все бездарно
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алекс88
1496823561
А про мбапе забыли чтоли ...или зря за него 120 лямов предлагают после этого сезона
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Rooney102
1496823851
то что Сити и Селтику назабивал 11 мечей за это он должен попасть?
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lim0n7
1496825346
Все по делу, на скамейке он больше пользы принесет.
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