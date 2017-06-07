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    Месси не вошел в сборную Лиги чемпионов

    Опубликован состав символической сборной Лиги чемпионов по версии издания France Football. Стоит отметить, что в нее не вошел нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который стал вторым бомбардиром турнира с 11-ю голами.

    Состав сборной выглядит следующим образом: Джанлуиджи Буффон, Дани Алвес, Леонардо Бонуччи (все – «Ювентус»), Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич (все – «Реал»), Фабиньо, Тома Лема (оба – «Монако»), Пауло Дибала («Ювентус»), Неймар («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).

    Месси, по версии издания, удостоился лишь места на скамейке запасных.

    Источник: Francefootball

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    07.06.2017 08:29
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 9 июня 2017, 15:51

      жопка чемеси хороша для протирки калатушки роналду

      0
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    • ...
      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 7 июня 2017, 19:45

      Вместо Неймара должен быть Айтекин..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 7 июня 2017, 14:34

      Он должен был попасть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      абжора 7 июня 2017, 12:50

      Да не может быть.Второй бомбардир и еще не в составе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      медведь 102 7 июня 2017, 11:56

      по версии УЕФА он попал в сборную.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +60

      lim0n7 7 июня 2017, 11:49

      Все по делу, на скамейке он больше пользы принесет.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Rooney102 7 июня 2017, 11:24

      то что Сити и Селтику назабивал 11 мечей за это он должен попасть?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +93

      Rooney102 > KLIM777 7 июня 2017, 15:26

      за что тогда?в играх с другими ничего результативного нет,а за 2 матча в символическую сборную трудно попасть.Если бы УЕФА решала как в 2010,то конечно бы попал и у Роналду ЗМ даже бы наверно забрал как у Снейдера,но сейчас решает франс футбол и такого не случилось.сам я фанат Юнайтед и это мнение нейтральной стороны .Вместо Неймара Мбаппе должен стоять,минимум Фалькао

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 7 июня 2017, 11:19

      А про мбапе забыли чтоли ...или зря за него 120 лямов предлагают после этого сезона

      0
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    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 7 июня 2017, 11:05

      Народ не ведитесь на левак от позорного издания! В официальной версии Месси как полагается попал в символическую сборную

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 7 июня 2017, 10:57

      что заслужил то и получил по идеи в этой сборной место игрокам Барселоны нет играли они все бездарно

      0
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      Рейтинг: +30

      Daniil Boiko > giluxa1963 7 июня 2017, 11:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хавальник прикрой Реалодрочер! Кашаи вам в помощь ! Посмотри Барселона-ПСЖ 6-1

      -5
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      Рейтинг: +30

      Daniil Boiko > giluxa1963 7 июня 2017, 11:20

      А потом уже озвучивай свои мысли

      2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > giluxa1963 7 июня 2017, 17:02

      Не знаю за кого болеешь ты,
      Но играй они как Барса - была б команда твоей мечты.

      0
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      Рейтинг: +30

      Daniil Boiko > giluxa1963 7 июня 2017, 17:10

      Рамос АКТЁРИЩЕ !

      0
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      Рейтинг: +17

      Bek9993 > Daniil Boiko 8 июня 2017, 01:12

      Барселона-ПСЖ 6-1 ты сам смотри игру заново только не как болельщик Барсе. Увидишь 6-1 это справедливая счет или нет

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