Месси не вошел в сборную Лиги чемпионов

Опубликован состав символической сборной Лиги чемпионов по версии издания France Football. Стоит отметить, что в нее не вошел нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который стал вторым бомбардиром турнира с 11-ю голами.

Состав сборной выглядит следующим образом: Джанлуиджи Буффон, Дани Алвес, Леонардо Бонуччи (все – «Ювентус»), Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич (все – «Реал»), Фабиньо, Тома Лема (оба – «Монако»), Пауло Дибала («Ювентус»), Неймар («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).

Месси, по версии издания, удостоился лишь места на скамейке запасных.