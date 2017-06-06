Турана отчислили из сборной Турции из-за ссоры с журналистом

Полузащитника «Барселоны» Арда Турана отчислили из сборной Турции из-за инцидента, случившегося в самолете. Во время перелета вместе с национальной командой в Италию, откуда турки должны были вылететь в Словению для подготовки к отборочному поединку с Косово, игрок ввязался в перепалку с журналистом Билалом Меше, раскритиковавшим его после чемпионата Европы-2016 года. В итоге его партнерам по команде даже пришлось вмешаться, чтобы избежать серьезных последствий инцидента.

На встрече хавбека с главным тренером сборной Фатихом Теримом и президентом федерации футбола Турции Йылдырымом Демироненом было принято решение отчислить Турана из команды.