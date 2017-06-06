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    Турана отчислили из сборной Турции из-за ссоры с журналистом

    Полузащитника «Барселоны» Арда Турана отчислили из сборной Турции из-за инцидента, случившегося в самолете. Во время перелета вместе с национальной командой в Италию, откуда турки должны были вылететь в Словению для подготовки к отборочному поединку с Косово, игрок ввязался в перепалку с журналистом Билалом Меше, раскритиковавшим его после чемпионата Европы-2016 года. В итоге его партнерам по команде даже пришлось вмешаться, чтобы избежать серьезных последствий инцидента.

    На встрече хавбека с главным тренером сборной Фатихом Теримом и президентом федерации футбола Турции Йылдырымом Демироненом было принято решение отчислить Турана из команды.

    Источник: fanatik.com.tr

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    06.06.2017 17:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 июня 2017, 18:39

      Кто нибудь что-нибудь понимает ? Похоже точно в Китай собрался !

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