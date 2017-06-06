Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джикия: «Всех с победой! Со мной все в порядке»

    Защитник сборной России Георгий Джикия, проведший свой дебютный матч за национальную команду в товарищеском матче против Венгрии (3:0), поделился эмоциями от матча.

    «Пока непонятно, но вроде все со мной нормально. Что касается игры, 3:0, всех с победой. Что от меня хотели венгерские болельщики? Автограф, наверное, взять. В меня ничего не попало, все нормально. Всем спасибо, кто помог дебютировать. Идем дальше», – сказал футболист.

    9 июня сборная России проведет контрольный матч против Чили.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.06.2017 01:37
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2017, 11:12

      Всем здоровья и в отличной форме подойти к КК! С победой!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 6 июня 2017, 09:26

      Если бы не ты, Георгий, и твои самоотверженные действия, все бы в унисон говорили об ошибке Акинфеева...просто спас команду, здоровья тебе!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 июня 2017, 06:37

      С победой ребята.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +816

      diktatop 6 июня 2017, 06:19

      здоровья главное

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 6 июня 2017, 05:01

      Нам остаётся только верить во всех.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 6 июня 2017, 03:20

      Георгий, молодец! Береги себя!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 6 июня 2017, 02:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А Джикия это кто?

      -8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB > Павел Амурский 6 июня 2017, 23:08

      Может новичек, ребят он, а вы ему минусов насували... объяснить и все

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB > Павел Амурский 6 июня 2017, 23:16

      А с другой стороны Павел и в интернете может глянуть, а с другой стороны почему болела спрашивает про отличного игрока сборной России и сильного клуба

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 июня 2017, 01:39

      Надеюсь и Рома завтра скажет что всё хорошо, всё обошлось.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB > ivanthebest 6 июня 2017, 02:05

      Согласен

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 > Зенит*SPB 6 июня 2017, 20:49

      Ну есть же адекватные,болелы в нашей стране

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11