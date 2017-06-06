Джикия: «Всех с победой! Со мной все в порядке»

Защитник сборной России Георгий Джикия, проведший свой дебютный матч за национальную команду в товарищеском матче против Венгрии (3:0), поделился эмоциями от матча.

«Пока непонятно, но вроде все со мной нормально. Что касается игры, 3:0, всех с победой. Что от меня хотели венгерские болельщики? Автограф, наверное, взять. В меня ничего не попало, все нормально. Всем спасибо, кто помог дебютировать. Идем дальше», – сказал футболист.

9 июня сборная России проведет контрольный матч против Чили.