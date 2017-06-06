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  • Глушаков: «Зобнин сказал, что у него что-то хрустнуло в колене»

Глушаков: «Зобнин сказал, что у него что-то хрустнуло в колене»

6 июня 2017, 01:28
9

Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился эмоциями от встречи против Венгрии, а также рассказал о самочувствии хавбека национальной команды Романа Зобнина.

– Зобнина поддержал. Пока никто ничего не знает, в колене, говорит, хрустнуло что-то. Жаль парня. Дай бог, чтобы все обошлось.

– Как оцените матч?

– Установку Черчесова выполнили. Были погрешности, но куда без них. Готовимся к турниру, все впереди, первый матч после сезона, надо вкатиться. Главное – выиграли, реализовали моменты. Недопонимание? Притираемся, тренировки тренировками, а самое главное – игровой тонус. Это совсем другое. Время есть, впереди игра с Чили, после нее тоже многое прояснится. Понятно, что чилийцы – серьезный соперник. При всем уважении к Венгрии. Вообще, 3:0 выиграли, это хорошо. Или опять есть недовольные? (улыбается).

– В игре не все гладко было.

– Забили, уверенно выиграли, что еще надо?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Товарищеские матчи Россия Венгрия Глушаков Денис Зобнин Роман
Комментарии (9)
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Евгений Агеев
1496702601
Что то говорят у Венгров не тот состав был? ))
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арейская
1496708474
Да нет, ничего больше не надо, сыграли нормально, жду такого-же результате и с Чили
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Ще Гевара
1496719946
Жаль, что всё время кто-то травму получает.
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Диктор
1496720422
Правильно Денис-всегда главное это результат.
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лёха72
1496728176
печально в товарнике получать такие травмы
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vladimir-7
1496728855
Будем надеяться, что с Романом Зобниным всё обойдется, для сборной большая потеря, все матчи он проводил отлично. Здоровья и удачи, Роман.
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shurik45
1496764982
Роме здоровья . А спартаковским болелам быть по-скромнее .
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