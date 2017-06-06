Глушаков: «Зобнин сказал, что у него что-то хрустнуло в колене»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился эмоциями от встречи против Венгрии, а также рассказал о самочувствии хавбека национальной команды Романа Зобнина.

– Зобнина поддержал. Пока никто ничего не знает, в колене, говорит, хрустнуло что-то. Жаль парня. Дай бог, чтобы все обошлось.

– Как оцените матч?

– Установку Черчесова выполнили. Были погрешности, но куда без них. Готовимся к турниру, все впереди, первый матч после сезона, надо вкатиться. Главное – выиграли, реализовали моменты. Недопонимание? Притираемся, тренировки тренировками, а самое главное – игровой тонус. Это совсем другое. Время есть, впереди игра с Чили, после нее тоже многое прояснится. Понятно, что чилийцы – серьезный соперник. При всем уважении к Венгрии. Вообще, 3:0 выиграли, это хорошо. Или опять есть недовольные? (улыбается).

– В игре не все гладко было.

– Забили, уверенно выиграли, что еще надо?