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    Глушаков: «Зобнин сказал, что у него что-то хрустнуло в колене»

    Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился эмоциями от встречи против Венгрии, а также рассказал о самочувствии хавбека национальной команды Романа Зобнина.

    – Зобнина поддержал. Пока никто ничего не знает, в колене, говорит, хрустнуло что-то. Жаль парня. Дай бог, чтобы все обошлось.

    – Как оцените матч?

    – Установку Черчесова выполнили. Были погрешности, но куда без них. Готовимся к турниру, все впереди, первый матч после сезона, надо вкатиться. Главное – выиграли, реализовали моменты. Недопонимание? Притираемся, тренировки тренировками, а самое главное – игровой тонус. Это совсем другое. Время есть, впереди игра с Чили, после нее тоже многое прояснится. Понятно, что чилийцы – серьезный соперник. При всем уважении к Венгрии. Вообще, 3:0 выиграли, это хорошо. Или опять есть недовольные? (улыбается).

    – В игре не все гладко было.

    – Забили, уверенно выиграли, что еще надо?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2017 01:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 6 июня 2017, 19:03

      Роме здоровья . А спартаковским болелам быть по-скромнее .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 июня 2017, 09:00

      Будем надеяться, что с Романом Зобниным всё обойдется, для сборной большая
      потеря, все матчи он проводил отлично. Здоровья и удачи, Роман.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 6 июня 2017, 08:49

      печально в товарнике получать такие травмы

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 июня 2017, 06:40

      Правильно Денис-всегда главное это результат.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +997

      egrrr > Диктор 6 июня 2017, 07:08

      в товарищеских матчах главное - не получить травму.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 6 июня 2017, 06:32

      Жаль, что всё время кто-то травму получает.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 6 июня 2017, 03:21

      Да нет, ничего больше не надо, сыграли нормально, жду такого-же результате и с Чили

      3
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 6 июня 2017, 01:43

      Что то говорят у Венгров не тот состав был? ))

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > Евгений Агеев 6 июня 2017, 05:03

      Козлы всегда найдутся. Или это Бубен был?

      1
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