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    В Англии утверждают, что Слуцкий возглавит «Халл Сити»

    По информации английских СМИ, экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может в ближайшее время возглавить «Халл».

    Как сообщает источник, 46-летний специалист провел встречу с владельцем «тигров» Ассемом Алламом. По ее итогам хозяин «Халла» убедился, что российский наставник как никто другой подходит для задачи возвращения в АПЛ, которую команда покинула в минувшем сезоне.

    Напомним, тренировавший ранее «Халл» Марку Силва после завершения чемпионата перебрался в «Уотфорд».

    Источник: Mirror.co.uk

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    05.06.2017 13:40
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +68

      snob 5 июня 2017, 17:53

      С интересом буду наблюдать за Халлом в следующем сезоне, Слуцкому удачи!

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 5 июня 2017, 16:24

      Вот и всё!! Пипец Халлу!!!Жаль хорошая была команда((((

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 5 июня 2017, 16:03

      Для Слуцкого очень хорошее предложение...поднимет Халл Сити станет топ тренером.....удачи Леониду)))

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 5 июня 2017, 15:51

      Если это правда , то это очень хорошо . Начинать сразу с АПЛ после РФПЛ - смерти подобно . А Чемпионшип - само то ! Силва что-то не рискнул опуститься в Чемпионошип вместе с командой . На следующий год , смотришь , и Уотфорд выведет в Чемпионшип .

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 5 июня 2017, 15:19

      Ага, а потом из Челси в Халл в аренды перейдут пару игроков, с доплатой со стороны Абрамовича ))))

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 5 июня 2017, 14:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мое мнение что у Слуцкого ничего не получится если это правда.

      -5
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 5 июня 2017, 14:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Добро пожаловать в КАЛЛ СИТИ дер*овый тренер

      -8
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 июня 2017, 14:32

      Желаю Л.В. Слуцкому удачи! Спасибо объективным болельщикам за комментарии с
      дружественными пожеланиями нашему первому из России тренеру в Англии.

      10
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      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > vladimir-7 5 июня 2017, 15:17

      Я тоже рад что тренер из России надеюсь будет работать в Англии,но после позора Карпина в Испании отношусь к этой новости очень сдержанно.Если он провалится,то тренеров из России в Европу не позовут очень долго.

      4
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > vladimir-7 5 июня 2017, 15:26

      Отличный комент!!!

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Alex3920486 5 июня 2017, 15:37

      Спасибо!

      1
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 5 июня 2017, 14:22

      Пиар Пельменя.

      -3
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 5 июня 2017, 14:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Слуцкий как никто другой? :) Что, так и пишут английские СМИ? Сколько ж им надо заплатить, чтобы они так написали?..

      -4
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