В Англии утверждают, что Слуцкий возглавит «Халл Сити»

По информации английских СМИ, экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может в ближайшее время возглавить «Халл».

Как сообщает источник, 46-летний специалист провел встречу с владельцем «тигров» Ассемом Алламом. По ее итогам хозяин «Халла» убедился, что российский наставник как никто другой подходит для задачи возвращения в АПЛ, которую команда покинула в минувшем сезоне.

Напомним, тренировавший ранее «Халл» Марку Силва после завершения чемпионата перебрался в «Уотфорд».