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В Англии утверждают, что Слуцкий возглавит «Халл Сити»

5 июня 2017, 13:40
33

По информации английских СМИ, экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может в ближайшее время возглавить «Халл».

Как сообщает источник, 46-летний специалист провел встречу с владельцем «тигров» Ассемом Алламом. По ее итогам хозяин «Халла» убедился, что российский наставник как никто другой подходит для задачи возвращения в АПЛ, которую команда покинула в минувшем сезоне.

Напомним, тренировавший ранее «Халл» Марку Силва после завершения чемпионата перебрался в «Уотфорд».

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (33)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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xapaycm
1496659455
Уважаю Леонида Викторовича, и если все так, как пишут, буду внимательно следить за Халлом.
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SunRomeS
1496659471
Удачи!
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RedGreenHooligan
1496659561
Если это правда, то удачи Лёне! Первый русский тренер в Англии надеюсь у него все получится! а Халл это хороший вариант, и пусть чемпионшип это болото похлеще ФНЛ но уровень футбола там намного выше чем даже в РФПЛ
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Аскорбин
1496661338
Для ЦСКА и футбольной России немало сделал .Интересно будет понаблюдать.Все таки наши тренера в Англии (и не только)это эксклюзив.В любом случае пожелаю удачи и успехов.
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Munez89
1496661364
И это правильное решение!Слуцкому удачи!!!
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kykyi
1496661398
Тренировать английскую команду-это круто. Вырвался из болота РФПЛ, удачи!
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slavko33002
1496661726
Пиар Пельменя.
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vladimir-7
1496662375
Желаю Л.В. Слуцкому удачи! Спасибо объективным болельщикам за комментарии с дружественными пожеланиями нашему первому из России тренеру в Англии.
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Kazak ne China
1496662849
Добро пожаловать в КАЛЛ СИТИ дер*овый тренер
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Nesterenko
1496662884
Мое мнение что у Слуцкого ничего не получится если это правда.
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