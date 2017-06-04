Нобоа: «Всегда буду помнить замечательные игры «Ростова» в еврокубках и болельщиков»

Бывший полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа, подписавший трехлетний контракт с «Зенитом», попрощался с донским клубом.

«Желаю «Ростову» новых побед, а я всегда буду помнить наши замечательные игры в еврокубках и болельщиков, которые всегда поддерживали команду. Не жалею, что два года назад принял предложение «Ростова». Это было отличное время, надеюсь, что у клуба все будет хорошо!» – сказал Нобоа.

За «Ростов» Нобоа выступал с июля 2015 года. В прошедшем сезоне полузащитник провел за донской клуб в РФПЛ 26 матчей, в которых записал на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи.