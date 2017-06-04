Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нобоа: «Всегда буду помнить замечательные игры «Ростова» в еврокубках и болельщиков»

    Бывший полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа, подписавший трехлетний контракт с «Зенитом», попрощался с донским клубом.

    «Желаю «Ростову» новых побед, а я всегда буду помнить наши замечательные игры в еврокубках и болельщиков, которые всегда поддерживали команду. Не жалею, что два года назад принял предложение «Ростова». Это было отличное время, надеюсь, что у клуба все будет хорошо!» – сказал Нобоа.

    За «Ростов» Нобоа выступал с июля 2015 года. В прошедшем сезоне полузащитник провел за донской клуб в РФПЛ 26 матчей, в которых записал на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи.

    Источник: ФК «Ростов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.06.2017 22:34
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 5 июня 2017, 12:18

      без бердыевых и Нобоа колхоз навеки останется колхозом

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 5 июня 2017, 11:16

      Спасибо Кристиан, ты был хорош!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 5 июня 2017, 06:30

      Похороны Ростова...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 5 июня 2017, 05:57

      Эх Ростов, Ростов...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 5 июня 2017, 00:22

      Всё, капец "Ростову" - побежали игроки, вслед за тренерами! Жаль, последние два года было приятно смотреть на их игру.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      Qranat 5 июня 2017, 00:08

      "Супер-клуб"... а все НИКАК в ЛЧ не попадет. Все переходящие в "топ" и "великий" клуб, мечтают о трофеях.... Помните Дзюба два года назад , оплевав "Спартак" и "Ростов" рванул за шагом вперед и трофеями (на самом деле за баблом), потом Новосельцев, а теперь и Нобоа... Только вместо движения наверх, адм. ресурсники и халявщики пролетают второй год подряд мимо ЛЧ, униженные тем же "Ростовом", а ныне "Спартаком" и ЦСКА... И не гарантия, что в следующем сезоне будет лучше. Бердыев давно (в прошлом году) советовал ему и хотел отпустить в Питер... Игрок хороший, но после игр сборной и суточных перелетов (Эквадор), месяц в себя приходит, а потом опять сбор. Когда перерыв между играми сборных большой начинает показывать свой уровень. Так-что, накладно... и зарплата немалая и постоянные проблемы с адаптацией после смены часовых поясов, приходится кроить состав. Ну пусть хоть под занавес карьеры подзаработает, парень

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 5 июня 2017, 00:01

      Нобоа за деньги продался

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 июня 2017, 23:33

      Его тоже ожидает судьба Ивана Новосельцева....надо было за Бердыевым идти.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 4 июня 2017, 23:18

      Пришёл Ростову ... Нобоа за деньги продался на лавке у газпрома сидеть будет!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 4 июня 2017, 23:00

      А ещё недавно клуб представлял страну в Лиге Европы и тогда он был нужен стране. А теперь Ростов точно нахер никому не нужен. Ищите Абрамовича или как вся страна - дно.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11