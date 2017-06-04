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  • Нобоа: «Всегда буду помнить замечательные игры «Ростова» в еврокубках и болельщиков»

Нобоа: «Всегда буду помнить замечательные игры «Ростова» в еврокубках и болельщиков»

4 июня 2017, 22:34
14

Бывший полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа, подписавший трехлетний контракт с «Зенитом», попрощался с донским клубом.

«Желаю «Ростову» новых побед, а я всегда буду помнить наши замечательные игры в еврокубках и болельщиков, которые всегда поддерживали команду. Не жалею, что два года назад принял предложение «Ростова». Это было отличное время, надеюсь, что у клуба все будет хорошо!» – сказал Нобоа.

За «Ростов» Нобоа выступал с июля 2015 года. В прошедшем сезоне полузащитник провел за донской клуб в РФПЛ 26 матчей, в которых записал на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Нобоа Кристиан
Комментарии (14)
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андрей андреев
1496605147
Какой он гол Баварии забил.Офигеть.Первая ласточка(на уход).Ничего,Тимоха с Гацканом потянут.Это шутка,а вообще,нам пипец.
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momwig_
1496605836
Ну, на скамейке Зенита конечно надо будет что-то вспоминать, а то скукотища.. Дай Бог, чтобы все трансферы Фурсенко были таким же пердежом в лужу. Эх, Кристиан, это в деревне ты ты - топ, а в топе ты - деревня, уж прости..
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TAGANROG 161
1496607496
Пришёл Ростову ... Нобоа за деньги продался на лавке у газпрома сидеть будет!!!
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a-rakhmatov
1496608400
Его тоже ожидает судьба Ивана Новосельцева....надо было за Бердыевым идти.
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Борз-95
1496610077
Нобоа за деньги продался
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Qranat
1496610527
"Супер-клуб"... а все НИКАК в ЛЧ не попадет. Все переходящие в "топ" и "великий" клуб, мечтают о трофеях.... Помните Дзюба два года назад , оплевав "Спартак" и "Ростов" рванул за шагом вперед и трофеями (на самом деле за баблом), потом Новосельцев, а теперь и Нобоа... Только вместо движения наверх, адм. ресурсники и халявщики пролетают второй год подряд мимо ЛЧ, униженные тем же "Ростовом", а ныне "Спартаком" и ЦСКА... И не гарантия, что в следующем сезоне будет лучше. Бердыев давно (в прошлом году) советовал ему и хотел отпустить в Питер... Игрок хороший, но после игр сборной и суточных перелетов (Эквадор), месяц в себя приходит, а потом опять сбор. Когда перерыв между играми сборных большой начинает показывать свой уровень. Так-что, накладно... и зарплата немалая и постоянные проблемы с адаптацией после смены часовых поясов, приходится кроить состав. Ну пусть хоть под занавес карьеры подзаработает, парень
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Leon_ARS
1496611359
Всё, капец "Ростову" - побежали игроки, вслед за тренерами! Жаль, последние два года было приятно смотреть на их игру.
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Дядя Серёжа
1496631460
Эх Ростов, Ростов...
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vgarakh
1496650618
Спасибо Кристиан, ты был хорош!!!
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вместе с ЦСКА
1496654286
без бердыевых и Нобоа колхоз навеки останется колхозом
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