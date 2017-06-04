Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мората: «Милан»? Я намерен остаться в «Реале»

    Нападающий «Реала» Альваро Мората прокомментировал информацию, согласно которой он ведет переговоры с «Миланом». По словам форварда, он не намерен покидать мадридский клуб и возвращаться в Италию.

    «Возвращение в Италию? Это сложно. Почти точно туда не вернусь. Я хочу остаться в «Реале». Мне нравится Италия, но мой город – Мадрид, моя команде – «Реал». Только потом идет «Ювентус». Мой трансфер зависит не от меня. Сейчас я просто хочу отметить нашу победу в Лиге чемпионов», – сказал игрок.

    «Реал» одержал победу в финале Лиги чемпионов над «Ювентусом» со счетом 4:1.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.06.2017 07:40
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +139

      vanchope34 4 июня 2017, 09:45

      Пусть лучше Бенза впарят!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 4 июня 2017, 09:35

      Лучше уйди

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 4 июня 2017, 08:21

      Можно ничего не делать и быть чемпионом :)

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11