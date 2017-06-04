Мората: «Милан»? Я намерен остаться в «Реале»

Нападающий «Реала» Альваро Мората прокомментировал информацию, согласно которой он ведет переговоры с «Миланом». По словам форварда, он не намерен покидать мадридский клуб и возвращаться в Италию.

«Возвращение в Италию? Это сложно. Почти точно туда не вернусь. Я хочу остаться в «Реале». Мне нравится Италия, но мой город – Мадрид, моя команде – «Реал». Только потом идет «Ювентус». Мой трансфер зависит не от меня. Сейчас я просто хочу отметить нашу победу в Лиге чемпионов», – сказал игрок.

«Реал» одержал победу в финале Лиги чемпионов над «Ювентусом» со счетом 4:1.