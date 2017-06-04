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Бутенко: «Станиславский бы поверил Рамосу»

4 июня 2017, 06:14
8

Известный в прошлом судья Андрей Бутенко прокомментировал эпизод с удалением полузащитника «Ювентуса» Хуана Куадрадо в финальном матче Лиги чемпионов против «Реала». Напомним, хавбек получил вторую желтую карточку после того, как нарушил правила на Серхио Рамосе, а мадридский клуб разгромил итальянцев со счетом 4:1.

«Я уже сказал, что Станиславский бы Рамосу поверил. Но для меня поведение Рамоса не является удивительным. Потому что если брать все испанские класико, там не только Рамос, но и большинство игроков вот такими способами начинают провоцировать даже не арбитра, а пытаются добиться преимущества. И это уже не хитрость, это в подкорке у игроков сидит. Я бы назвал это массовым приемом футболистов, который позволяет им достигнуть своей цели», – сказал Бутенко.

Как «Реал» унизил «Ювентус» в финале Лиги чемпионов

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Реал Ювентус Рамос Серхио Куадрадо Хуан
Комментарии (8)
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КЭТиК
1496550732
Зато победили.
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Garrincha58
1496556983
не надо толкаться футбол не бокс а Рамос хорошо выучился у игроков Барсы симулировать
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NEON-SM
1496561739
Рамос позор, ну как так можно падать, вот момент подпортил впечатление о красивой победе
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сасас
1496563744
Позорище Срамусу- нужно быть мужиком всегда, а он повёл себя хуже школьницы. Очень жаль, что Куадрадо не втащил ему
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wobaekat
1496564349
Надеюсь, карьеру не закончит. Бедный Рамос. Ужаснейшая травма
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hans6978T
1496564662
Читеры)))
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Chesn0k
1496567908
да уж, приём подлой бабы
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nelez
1496601593
Тамм не было симульяции , Рамос не падал от толчка. Посмотрите с другого ракурса. Куардадо как последний подлец специально наступает на ногу Рамоса , да специально хотел травму наносить. https://youtu.be/xUfuPGMhz94
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