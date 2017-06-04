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    Бутенко: «Станиславский бы поверил Рамосу»

    Известный в прошлом судья Андрей Бутенко прокомментировал эпизод с удалением полузащитника «Ювентуса» Хуана Куадрадо в финальном матче Лиги чемпионов против «Реала». Напомним, хавбек получил вторую желтую карточку после того, как нарушил правила на Серхио Рамосе, а мадридский клуб разгромил итальянцев со счетом 4:1.

    «Я уже сказал, что Станиславский бы Рамосу поверил. Но для меня поведение Рамоса не является удивительным. Потому что если брать все испанские класико, там не только Рамос, но и большинство игроков вот такими способами начинают провоцировать даже не арбитра, а пытаются добиться преимущества. И это уже не хитрость, это в подкорке у игроков сидит. Я бы назвал это массовым приемом футболистов, который позволяет им достигнуть своей цели», – сказал Бутенко.

    Как «Реал» унизил «Ювентус» в финале Лиги чемпионов

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.06.2017 06:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +617

      nelez 4 июня 2017, 21:39

      Тамм не было симульяции , Рамос не падал от толчка. Посмотрите с другого ракурса. Куардадо как последний подлец специально наступает на ногу Рамоса , да специально хотел травму наносить.
      https://youtu.be/xUfuPGMhz94

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 4 июня 2017, 12:18

      да уж, приём подлой бабы

      -1
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      Рейтинг: +88

      hans6978T 4 июня 2017, 11:24

      Читеры)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 4 июня 2017, 11:19

      Надеюсь, карьеру не закончит. Бедный Рамос. Ужаснейшая травма

      0
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      Рейтинг: +439

      сасас 4 июня 2017, 11:09

      Позорище Срамусу- нужно быть мужиком всегда, а он повёл себя хуже школьницы. Очень жаль, что Куадрадо не втащил ему

      1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 4 июня 2017, 10:35

      Рамос позор, ну как так можно падать, вот момент подпортил впечатление о красивой победе

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 июня 2017, 09:16

      не надо толкаться футбол не бокс а Рамос хорошо выучился у игроков Барсы симулировать

      1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 4 июня 2017, 07:32

      Зато победили.

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