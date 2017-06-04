Бутенко: «Станиславский бы поверил Рамосу»

Известный в прошлом судья Андрей Бутенко прокомментировал эпизод с удалением полузащитника «Ювентуса» Хуана Куадрадо в финальном матче Лиги чемпионов против «Реала». Напомним, хавбек получил вторую желтую карточку после того, как нарушил правила на Серхио Рамосе, а мадридский клуб разгромил итальянцев со счетом 4:1.

«Я уже сказал, что Станиславский бы Рамосу поверил. Но для меня поведение Рамоса не является удивительным. Потому что если брать все испанские класико, там не только Рамос, но и большинство игроков вот такими способами начинают провоцировать даже не арбитра, а пытаются добиться преимущества. И это уже не хитрость, это в подкорке у игроков сидит. Я бы назвал это массовым приемом футболистов, который позволяет им достигнуть своей цели», – сказал Бутенко.

Как «Реал» унизил «Ювентус» в финале Лиги чемпионов