«Милан» намерен приобрести у «Селтика» Дембеле

«Милан» ведет переговоры о приобретении нападающего «Селтика» Муссы Дембеле.

В 20-летнем игроке также заинтересованы дортмундская «Боруссия», «Челси» и «Ювентус».

Француз перешел в шотландский клуб из «Фулхэма» летом прошлого года. В минувшем сезоне он провел 49 матчей, забил 32 гола и сделал девять результативных передач, чем помог «кельтам» завоевать чемпионский титул.

Действующий контракт Дембеле рассчитан до мая 2020 года. Ориентировочная стоимость форварда составляет 5 миллионов евро.