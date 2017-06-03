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    Мутко о Дзюбе: «Это же спорт, люди получают травмы. Найдется, кем заменить Артема»

    Глава РФС Виталий Мутко поделился мнением об отъезде из сборной России нападающего Артема Дзюбы, а также высказался о состоянии футболистов национальной команды в преддверии Кубка конфедераций.

    – В сборной идет хорошая, большая работа. Все с настроением, с огромной самоотдачей. Мне нравится, как ребята работали и вчера, и сегодня. Уже понятны некоторые тактические вещи, главное – перенести это все на игру, реализовать наработанное. Видно, конечно, что ребята еще под нагрузками, сейчас они из этого состояния выходят.

    – Отъезд Дзюбы стал шоком?

    – У него еще перед сбором были болевые ощущения. Попробовал Артем потренироваться – они не уходят. На полную мощь Дзюба работать не может. Тут вопрос: играть на болевых ощущениях, с уколами или нет? Приняли совместное решение, чтобы он в более щадящем режиме привел колено в порядок и подготовился к сезону.

    – Новое руководство «Зенита» не понимает, что происходит со здоровьем Дзюбы. Почему он опять вне сборной?

    – Есть индивидуальные проблемы, с ними, конечно, нужно серьезно заниматься. Надо просто глубоко изучить эту тему. Проблема Дзюбы с коленом же общеизвестна, медицинская служба «Зенита» должна еще раз его посмотреть. Мы видим, что и у Дзагоева такая же проблема. Врачи ЦСКА, думаю, тоже будут внимательнее следить за Аланом. Что это такое: только он форму набирает, подходит к матчам сборной или клуба – и опять травма.

    – Как на травму Дзюбы отреагировал Черчесов?

    – Надо абсолютно спокойно к этому относиться. Это же спорт, люди получают травмы. Есть команда, в ней – лучшие игроки. Найдется, кем заменить Артема.

    Ближайшую встречу сборная России проведет против сборной Венгрии 5 июня.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.06.2017 18:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июня 2017, 20:06

      "Попробовал Артем потренироваться..." , а что раньше он не пробовал , До Австрии ?

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 3 июня 2017, 19:10

      Бревном. Большим (197см) бревном!

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