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    Фурсенко: «Основная задача перед Манчини – зрительский футбол, который будет интересен»

    Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением об изменениях в клубе, а также рассказал о задачах перед новым главным тренером питерцев Роберто Манчини.

    «Основная задача перед тренером – зрительский футбол, чтобы футбол был интересен. Можно выиграть с помощью фальши, может кто-то кого-то засудить. Другие приоритеты тоже важны, но болельщики должны понять, что команда играет для них. У нас появились замечательные стадионы, и нам важно, чтобы пришли болельщики. Ради этого и развиваем отрасль. Мы должны заставлять футболистов играть для болельщиков.

    Вся вертикаль футбольной власти должна понимать, что мы играем для болельщиков. Мы занимаемся тем, что переустраиваем «Зенит», подбираем игроков, чтобы главный тренер проповедовал свою схему. Мы не должны забывать про болельщиков», – сказал Фурсенко.

    Роберто Манчини возглавил «Зенит» 1 июня.

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    Источник: Р-Спорт

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    03.06.2017 14:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 3 июня 2017, 20:31

      бл..., какой на х.. зрительский футбол.. бред какой то
      тренеру в контракте так и написали - выигрывать необязательно, главное, чтобы весело было?

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 июня 2017, 19:41

      Что, значит борьба за лидерство в чемпионате отменяется, если основная задача
      Зенита, это показать только зрительский футбол.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июня 2017, 15:18

      Конкретный треп конкретного чиновника , видимо по инерции ! Но с тебя в первую очередь будут требовать результата ! А девушки потом !

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 июня 2017, 15:08

      После провала Луческу у Манчини одна цель - стать чемпионом.Да и зрелищный футбол от Итальянца требовать глупо.Всё это бла бла по Фурсенски.

      1
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 3 июня 2017, 15:07

      Во, еще один болтун! Не хуже Орлова будет околесицу нести...

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      Рейтинг: +130

      Бульба 3 июня 2017, 14:43

      Идеальная болонка для носки шарфы)))

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