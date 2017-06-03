Фурсенко: «Основная задача перед Манчини – зрительский футбол, который будет интересен»

Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением об изменениях в клубе, а также рассказал о задачах перед новым главным тренером питерцев Роберто Манчини.

«Основная задача перед тренером – зрительский футбол, чтобы футбол был интересен. Можно выиграть с помощью фальши, может кто-то кого-то засудить. Другие приоритеты тоже важны, но болельщики должны понять, что команда играет для них. У нас появились замечательные стадионы, и нам важно, чтобы пришли болельщики. Ради этого и развиваем отрасль. Мы должны заставлять футболистов играть для болельщиков.

Вся вертикаль футбольной власти должна понимать, что мы играем для болельщиков. Мы занимаемся тем, что переустраиваем «Зенит», подбираем игроков, чтобы главный тренер проповедовал свою схему. Мы не должны забывать про болельщиков», – сказал Фурсенко.

Роберто Манчини возглавил «Зенит» 1 июня.

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