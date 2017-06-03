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  • Фурсенко: «Основная задача перед Манчини – зрительский футбол, который будет интересен»

Фурсенко: «Основная задача перед Манчини – зрительский футбол, который будет интересен»

3 июня 2017, 14:28
6

Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением об изменениях в клубе, а также рассказал о задачах перед новым главным тренером питерцев Роберто Манчини.

«Основная задача перед тренером – зрительский футбол, чтобы футбол был интересен. Можно выиграть с помощью фальши, может кто-то кого-то засудить. Другие приоритеты тоже важны, но болельщики должны понять, что команда играет для них. У нас появились замечательные стадионы, и нам важно, чтобы пришли болельщики. Ради этого и развиваем отрасль. Мы должны заставлять футболистов играть для болельщиков.

Вся вертикаль футбольной власти должна понимать, что мы играем для болельщиков. Мы занимаемся тем, что переустраиваем «Зенит», подбираем игроков, чтобы главный тренер проповедовал свою схему. Мы не должны забывать про болельщиков», – сказал Фурсенко.

Роберто Манчини возглавил «Зенит» 1 июня.

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Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Фурсенко Сергей
Комментарии (6)
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Бульба
1496490218
Идеальная болонка для носки шарфы)))
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Тамхар
1496491659
Во, еще один болтун! Не хуже Орлова будет околесицу нести...
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Gullit 76
1496491732
После провала Луческу у Манчини одна цель - стать чемпионом.Да и зрелищный футбол от Итальянца требовать глупо.Всё это бла бла по Фурсенски.
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dok66
1496492339
Конкретный треп конкретного чиновника , видимо по инерции ! Но с тебя в первую очередь будут требовать результата ! А девушки потом !
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vladimir-7
1496508101
Что, значит борьба за лидерство в чемпионате отменяется, если основная задача Зенита, это показать только зрительский футбол.
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mihail200606
1496511091
бл..., какой на х.. зрительский футбол.. бред какой то тренеру в контракте так и написали - выигрывать необязательно, главное, чтобы весело было?
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