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Давыдов рад возвращению к работе с молодежным составом «Зенита»

3 июня 2017, 10:43
1

Известный российский тренер Анатолий Давыдов в четвертый раз возглавил молодежную команду «Зенита». На этом посту он сменил Игоря Симутенкова, который будет работать в главной команде.

«Не скрою, испытал удовлетворение. В первую очередь порадовало, что мой опыт по-прежнему востребован. Во-вторых, это большая ответственность: переход из молодежного состава в «Зенит-2» и дальнейшее развитие под первую команду крайне важны для выпускника академии. Работа с молодыми ребятами – интересный, творческий процесс, особенности которого мне хорошо известны.

В конце прошлого десятилетия дюжина выпускников петербургских школ могли составить конкуренцию игрокам основного состава «Зенита». И хотя сейчас они выступают в других клубах Премьер-лиги, могу утверждать: таланты в нашем городе были и есть. Видеть прогресс, участвовать в становлении их личных и профессиональных качеств – очень важный процесс для тренера.

У «Зенита» в этом вопросе богатая история: вспомните бронзовых призеров чемпионата СССР 1980 года и чемпионский состав 1984 года, практически полностью сформированный из воспитанников «Смены» и СДЮСШОР «Зенит». По-прежнему на слуху фамилии Радимова, Аршавина, Кержакова, Малафеева, Быстрова, Денисова. На хорошем уровне выступают Петров, Соснин, Игнатович, Камолов, Канунников. Чуть позже в «Зените-2» выросли Терентьев и Могилевец. Последние примеры — Шейдаев, Гасилин.

Что делать? Много работать, использовать правильные методики сопровождения с самого раннего возраста, помогать при переходе из детско-юношеского во взрослый футбол. Надеюсь, совместно с тренерским штабом академии «Зенита» мы найдем качественные решения для подготовки подрастающего поколения», – заявил Давыдов.

Напомним, что Давыдов становился чемпионом СССР с «Зенитом» в 1984 году.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Молодежное первенство Зенит Зенит (мол) Зенит-2 Давыдов Анатолий
Комментарии (1)
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1496487399
Удачи Анатолий.Рад что опять в обойме.
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