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    Дортмундская «Боруссия» хочет приобрести Балотелли

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли заинтересовал дортмундскую «Боруссию» и «Марсель». Об этом сообщил агент 26-летнего итальянца Мино Райола.

    «Переход Балотелли в «Ниццу» получился позитивным, но Марио должен показывать себя еще лучше. Посмотрим, останется ли он в нынешней команде. В нем сильно заинтересованы «Боруссия» и «Марсель», – сказал Райола.

    Напомним, что Балотелли подписал контракт с «Ниццей» летом 2016 года. В минувшем сезоне чемпионата Франции форвард забил 15 голов в 23 матчах.

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    Источник: Corrieredellosport

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    02.06.2017 17:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 2 июня 2017, 19:54

      Манчини его в Зенит не позовёт?)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +571

      levon_man 2 июня 2017, 19:53

      Очередной фейк.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Excluz1ve 2 июня 2017, 19:28

      ну вот( надеюсь утка)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      melrond777 2 июня 2017, 18:51

      Наконец-то это "молодое" дарование взялось за голову! В этом сезоне за "Ниццу" был очень хорош.

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