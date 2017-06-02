Дортмундская «Боруссия» хочет приобрести Балотелли

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли заинтересовал дортмундскую «Боруссию» и «Марсель». Об этом сообщил агент 26-летнего итальянца Мино Райола.

«Переход Балотелли в «Ниццу» получился позитивным, но Марио должен показывать себя еще лучше. Посмотрим, останется ли он в нынешней команде. В нем сильно заинтересованы «Боруссия» и «Марсель», – сказал Райола.

Напомним, что Балотелли подписал контракт с «Ниццей» летом 2016 года. В минувшем сезоне чемпионата Франции форвард забил 15 голов в 23 матчах.

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