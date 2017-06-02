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    Симонян: «Дзюба – потеря для сборной России. Но он поступил верно»

    Бывший нападающий сборной СССР Никита Симонян прокомментировал тот факт, что форвард сборной России Артем Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций-2017. Напомним, что 28-летний футболист покинул расположение национальной команды из-за проблем с коленом.

    – Артем Дзюба пропустит Кубок конфедераций. Что делать сборной?

    – Я бы предложил Никиту Симоняна в возрасте 30 лет. На самом деле, неэтично давать советы главному тренеру сборной России. Черчесов знает, что делать. Конечно, Дзюба – потеря для команды, Артем забивал за клуб и за сборную.

    – Сам нападающий сказал, что не хочет занимать чье-то место, потому что не будет готов на все 100 процентов. Мужской поступок?

    – Правильно говорит Артем. Он честно сказал об этом тренеру. Лучше пропустить турнир, чем усугубить травму. Впереди чемпионат мира и Дзюба должен быть полностью здоров. Так что решение принято абсолютно верно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2017 15:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 3 июня 2017, 03:18

      хорошо было бы если эта "потеря" и чм пропустила

      -1
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      Рейтинг: +1433

      moskowcity-petrv 2 июня 2017, 18:33

      Симоняну видимо не понять,что дзюба,не был находкой чтоб стать потерей)

      1
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 2 июня 2017, 17:51

      разве у бревна есть колено)))) вот он патриотизм наших супер игроков

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 2 июня 2017, 17:13

      Какая большая потеря.
      Не верю, не верю, не верю.
      И чё теперя?

      2
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 2 июня 2017, 16:27

      Итак меня постоянно критикуют. А тут если кубок конфедерации просрем, то еще больше будут критиковать. Нет. Да еще и трудиться надо. Нет, лучше как нормальные игроки поеду отдыхать сразу. Вон лучше Чалова вызовите в сборную вместо меня. Он молодой и здоровый. Раззабивался за ЦСКА в последнее время. Точно хуже не будет. Да и к схеме 3-5-2 он лучше готов:)))

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 2 июня 2017, 16:02

      Дзюба- продуманный....Чтобы не опозориться на кубке конфедераций- лучше его пропустить...А потом смело стать игроком сборной уже на ЧМ....Да и пустить слушок- вот мол,был бы Дзюба, сыграли бы намного сильнее...Ну а Симоняну- не восхвалять его надо и протежировать, а наоборот- критиковать за его очень уж нестабильную игру...

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июня 2017, 16:00

      Мужским был бы поступок , если бы Дзюба лечил колено , а не ездил по альпийским курортам ! А сейчас у Черчеса и ВЛМуть есть классная отговорка : " Не было Дзаги , Дзюбы , Фернандеса ! Что вы от на хотите !"

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 июня 2017, 16:00

      Потеря-главное чтобы потом эту потерю не найти случайно.

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