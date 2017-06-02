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  • Симонян: «Дзюба – потеря для сборной России. Но он поступил верно»

Симонян: «Дзюба – потеря для сборной России. Но он поступил верно»

2 июня 2017, 15:50
8

Бывший нападающий сборной СССР Никита Симонян прокомментировал тот факт, что форвард сборной России Артем Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций-2017. Напомним, что 28-летний футболист покинул расположение национальной команды из-за проблем с коленом.

– Артем Дзюба пропустит Кубок конфедераций. Что делать сборной?

– Я бы предложил Никиту Симоняна в возрасте 30 лет. На самом деле, неэтично давать советы главному тренеру сборной России. Черчесов знает, что делать. Конечно, Дзюба – потеря для команды, Артем забивал за клуб и за сборную.

– Сам нападающий сказал, что не хочет занимать чье-то место, потому что не будет готов на все 100 процентов. Мужской поступок?

– Правильно говорит Артем. Он честно сказал об этом тренеру. Лучше пропустить турнир, чем усугубить травму. Впереди чемпионат мира и Дзюба должен быть полностью здоров. Так что решение принято абсолютно верно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Дзюба Артем Симонян Никита
Комментарии (8)
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Диктор
1496408448
Потеря-главное чтобы потом эту потерю не найти случайно.
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dok66
1496408457
Мужским был бы поступок , если бы Дзюба лечил колено , а не ездил по альпийским курортам ! А сейчас у Черчеса и ВЛМуть есть классная отговорка : " Не было Дзаги , Дзюбы , Фернандеса ! Что вы от на хотите !"
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zico2205
1496408561
Дзюба- продуманный....Чтобы не опозориться на кубке конфедераций- лучше его пропустить...А потом смело стать игроком сборной уже на ЧМ....Да и пустить слушок- вот мол,был бы Дзюба, сыграли бы намного сильнее...Ну а Симоняну- не восхвалять его надо и протежировать, а наоборот- критиковать за его очень уж нестабильную игру...
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Dmirubo
1496410044
Итак меня постоянно критикуют. А тут если кубок конфедерации просрем, то еще больше будут критиковать. Нет. Да еще и трудиться надо. Нет, лучше как нормальные игроки поеду отдыхать сразу. Вон лучше Чалова вызовите в сборную вместо меня. Он молодой и здоровый. Раззабивался за ЦСКА в последнее время. Точно хуже не будет. Да и к схеме 3-5-2 он лучше готов:)))
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subbotaspartak
1496412784
Какая большая потеря. Не верю, не верю, не верю. И чё теперя?
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Александ1982
1496415072
разве у бревна есть колено)))) вот он патриотизм наших супер игроков
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moskowcity-petrv
1496417633
Симоняну видимо не понять,что дзюба,не был находкой чтоб стать потерей)
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Каратель помойников
1496449119
хорошо было бы если эта "потеря" и чм пропустила
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