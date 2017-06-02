Симонян: «Дзюба – потеря для сборной России. Но он поступил верно»

Бывший нападающий сборной СССР Никита Симонян прокомментировал тот факт, что форвард сборной России Артем Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций-2017. Напомним, что 28-летний футболист покинул расположение национальной команды из-за проблем с коленом.

– Артем Дзюба пропустит Кубок конфедераций. Что делать сборной?

– Я бы предложил Никиту Симоняна в возрасте 30 лет. На самом деле, неэтично давать советы главному тренеру сборной России. Черчесов знает, что делать. Конечно, Дзюба – потеря для команды, Артем забивал за клуб и за сборную.

– Сам нападающий сказал, что не хочет занимать чье-то место, потому что не будет готов на все 100 процентов. Мужской поступок?

– Правильно говорит Артем. Он честно сказал об этом тренеру. Лучше пропустить турнир, чем усугубить травму. Впереди чемпионат мира и Дзюба должен быть полностью здоров. Так что решение принято абсолютно верно.