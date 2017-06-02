«Манчестер Юнайтед» хочет купить у «Реала» Варана и Морату

«Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно планирует приобрести двух футболистов «Реала». Сообщается, что в сферу интересов «красных дьяволов» попали защитник Рафаэль Варан и нападающий Альваро Мората.

Варан является приоритетной целью в нынешнее межсезонье для главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью.

В лице Мораты португальский специалист видит замену Златану Ибрагимовичу, который продолжает восстанавливаться после травмы.

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