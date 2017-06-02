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    «Манчестер Юнайтед» хочет купить у «Реала» Варана и Морату

    «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно планирует приобрести двух футболистов «Реала». Сообщается, что в сферу интересов «красных дьяволов» попали защитник Рафаэль Варан и нападающий Альваро Мората.

    Варан является приоритетной целью в нынешнее межсезонье для главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью.

    В лице Мораты португальский специалист видит замену Златану Ибрагимовичу, который продолжает восстанавливаться после травмы.

    Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

    Источник: Skysports

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    02.06.2017 14:18
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 3 июня 2017, 07:15

      Морату можно, один фиг на лавке сидит. А вот варана низя.

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      Рейтинг: +43

      NRM Спец 2 июня 2017, 21:46

      Почему бы Моуринью не купить по половине состава Реала и Барсы? Будет Реал-Барса вместо Манчестер Юнайтед играть

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      Рейтинг: +64

      VITOLD37 2 июня 2017, 17:44

      Хотеть можно пол Реала и пол Барсы, только кто же их продаст, да не каждый и пойдет, не тот сейчас МЮ, давно не тот

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 2 июня 2017, 15:31

      Конечно для "красных дьяволов" оба игрока будут, то что "доктор прописал" им очень нужны хороший центральный защитник, как Варан и нападающий такого плана , как Мората , с испанцем конечно будет проще договорится ,потому что он не имеет места в старте Реала , а вот с французом совсем другая история.Моуринью хотел Варана еще когда тренировал Челси ,но Реал показал ему "фигу с маслом", даже не знаю что изменилось с того времени, так что вряд ли испанцы его отдадут, а как бы мощно смотрелась пара Байи,Варан просто сказка.

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 2 июня 2017, 14:32

      Все это хорошо, но только это все утка, Реал их не продаст,)

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 2 июня 2017, 14:28

      ВОт это реальное будет усиление!

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      Рейтинг: +17

      Paulys 2 июня 2017, 14:26

      нет уж! Варана точно отдавать Реалу не стоит! молодой хороший ЦЗ! правда в последнее время не прогрессирует, но еще все впереди!

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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 2 июня 2017, 14:25

      Моуриньо знает кто ему нужен!!!

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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 2 июня 2017, 14:22

      Хорошие игроки только усилят МЮ!!!

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