Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Манчестер Юнайтед» хочет купить у «Реала» Варана и Морату

2 июня 2017, 14:18
9

«Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно планирует приобрести двух футболистов «Реала». Сообщается, что в сферу интересов «красных дьяволов» попали защитник Рафаэль Варан и нападающий Альваро Мората.

Варан является приоритетной целью в нынешнее межсезонье для главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью.

В лице Мораты португальский специалист видит замену Златану Ибрагимовичу, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Манчестер Юнайтед Варан Рафаэль Мората Альваро Моуринью Жозе
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
elizaveta-285
1496402557
Хорошие игроки только усилят МЮ!!!
Ответить
sergun-kuk
1496402706
Моуриньо знает кто ему нужен!!!
Ответить
Paulys
1496402804
нет уж! Варана точно отдавать Реалу не стоит! молодой хороший ЦЗ! правда в последнее время не прогрессирует, но еще все впереди!
Ответить
Павел Буре
1496402880
ВОт это реальное будет усиление!
Ответить
Dgad
1496403134
Все это хорошо, но только это все утка, Реал их не продаст,)
Ответить
hevbn 28
1496406718
Конечно для "красных дьяволов" оба игрока будут, то что "доктор прописал" им очень нужны хороший центральный защитник, как Варан и нападающий такого плана , как Мората , с испанцем конечно будет проще договорится ,потому что он не имеет места в старте Реала , а вот с французом совсем другая история.Моуринью хотел Варана еще когда тренировал Челси ,но Реал показал ему "фигу с маслом", даже не знаю что изменилось с того времени, так что вряд ли испанцы его отдадут, а как бы мощно смотрелась пара Байи,Варан просто сказка.
Ответить
VITOLD37
1496414673
Хотеть можно пол Реала и пол Барсы, только кто же их продаст, да не каждый и пойдет, не тот сейчас МЮ, давно не тот
Ответить
NRM Спец
1496429180
Почему бы Моуринью не купить по половине состава Реала и Барсы? Будет Реал-Барса вместо Манчестер Юнайтед играть
Ответить
zagrizlik
1496463357
Морату можно, один фиг на лавке сидит. А вот варана низя.
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
2
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
3
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
1
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
6
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
Российский футболист сыграл против «Челси»
Вчера, 18:32
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
Вчера, 11:30
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
Вчера, 10:16
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
Вчера, 01:11
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
14 августа
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
13 августа
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13 августа
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
13 августа
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
12 августа
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
11 августа
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
11 августа
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11 августа
1
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
11 августа
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
10 августа
2
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+