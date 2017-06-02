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    Колобков верит, что Санкт-Петербург будет гордится стадионом «Зенита»

    Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что Санкт-Петербург способен провести матчи Кубка конфедераций на самом высоком уровне.

    «Петербургу скоро предстоит провести открытие Кубка конфедераций, потом будет финальный матч турнира и закрытие. Уверен, все пройдет на самом высоком уровне. Стадион получился отличным, город будет им гордиться и после окончания Кубка конфедераций и чемпионата мира.

    Соглашения о передаче стадионов подписаны. Сейчас проходит физический процесс передачи, на арены заходят службы. Готовимся к Кубку конфедераций в плановом режиме», – рассказал Колобков.

    Стоит отметить, что в пятницу, 2 июня, в Санкт Петербурге было подписано соглашение губернатором города Георгием Полтавченко и Павлом Колобковым о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта.

    Источник: ТАСС

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    02.06.2017 11:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +563

      tank219 3 июня 2017, 16:56

      Там черти не водятся, случаем, а то к стадику Исаакий пристегивается в подарочном наборе

      0
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      Рейтинг: +10

      Adekvatt 2 июня 2017, 20:01

      Помнится давным-давно матвиенко стала градоначальницей и объявила, что решит вопрос со стадионом, но там видимо пилили очень серъёзные люди и даже ей быстренько рот заткнули.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 2 июня 2017, 12:07

      Обоих в отставку!!!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > la verdad 2 июня 2017, 17:25

      Министра спорта только назначили, так, что его ещё рано в отставку.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > vladimir-7 2 июня 2017, 19:20

      Значит в отставку того, кто его назначил!!!

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 2 июня 2017, 11:55

      Так УЖЕ...

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