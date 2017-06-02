Колобков верит, что Санкт-Петербург будет гордится стадионом «Зенита»

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что Санкт-Петербург способен провести матчи Кубка конфедераций на самом высоком уровне.

«Петербургу скоро предстоит провести открытие Кубка конфедераций, потом будет финальный матч турнира и закрытие. Уверен, все пройдет на самом высоком уровне. Стадион получился отличным, город будет им гордиться и после окончания Кубка конфедераций и чемпионата мира.

Соглашения о передаче стадионов подписаны. Сейчас проходит физический процесс передачи, на арены заходят службы. Готовимся к Кубку конфедераций в плановом режиме», – рассказал Колобков.

Стоит отметить, что в пятницу, 2 июня, в Санкт Петербурге было подписано соглашение губернатором города Георгием Полтавченко и Павлом Колобковым о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта.