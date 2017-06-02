Кроос не уверен, что «Бавария» легко найдет замену Алонсо и Ламу

Полузащитник «Реала» Тони Кроос считает, что «Баварии» необходимо внести изменения в составе перед стартом следующего сезона. После завершения нынешнего сезона мюнхенцев покинули ключевые игроки – полузащитник Хаби Алонсо и защитник Филипп Лам завершили карьеру.

«Нужно лишь взглянуть на имена таких игроков, как Лам и Алонсо, чтобы понять, что составу «Баварии» необходимы изменения. Это те футболисты, которые определяли игру команды на поле, так и в целом за его пределами.

Не думаю, что им будет легко найти замену. Но в клубе должны понимать вектор развития команды на ближайшие годы», – считает Кроос.

Напомним, что немецкий футболист выступал в составе «Баварии» на протяжении пяти сезонов.