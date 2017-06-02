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    Кроос не уверен, что «Бавария» легко найдет замену Алонсо и Ламу

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос считает, что «Баварии» необходимо внести изменения в составе перед стартом следующего сезона. После завершения нынешнего сезона мюнхенцев покинули ключевые игроки – полузащитник Хаби Алонсо и защитник Филипп Лам завершили карьеру.

    «Нужно лишь взглянуть на имена таких игроков, как Лам и Алонсо, чтобы понять, что составу «Баварии» необходимы изменения. Это те футболисты, которые определяли игру команды на поле, так и в целом за его пределами.

    Не думаю, что им будет легко найти замену. Но в клубе должны понимать вектор развития команды на ближайшие годы», – считает Кроос.

    Напомним, что немецкий футболист выступал в составе «Баварии» на протяжении пяти сезонов.

    Источник: Bild

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    02.06.2017 09:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 2 июня 2017, 10:21

      Бавария найдет. Кроосу же нашла :-) У них даже не считая возможностей перекупить из других лиг, своя бундеслига "в кармане", где любой почти пойдет в Баварию, если позовут.

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